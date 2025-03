Se sabe que, los anuncios del gobierno nacional apuntan, siempre, a destruir y "desregular". Difícilmente proyectos propios cuenten con construcciones en el orden de lo social.

Por eso cuando hoy, desde las 21:00, Javier Milei abra el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, las expectativas apuntan hacia los mismos lugares de siempre.

El "mayor ajuste de la historia argentina" no se detiene, sabe anticipar el presidente. Lo que habrá que determinar es qué capítulos prometerá esta vez.

Hay una economía "entre algodones" merced a un dólar estabilizado que construye a Argentina como un país "caro" y salarios que parecen haber alcanzado su techo de un muy escaso poder adquisitivo.

El superávit fiscal es el principal lauro, en medio de miles de despidos de dependencias públicas y el continuo desfinanciamiento a sensibles sectores.

Eso sí, el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que el mandatario difundió (no promocionó) antes de percibir que no estaba del todo bien asesorado, sigue sumando capítulos como la investigación que publicó el New York Times este viernes.

Milei salió a jugar en el terreno que le sienta cómodo: una visita a Estados Unidos donde consiguió el reconocimiento de Donald Trump.

Mientras tanto, a nivel país siguió el camino estadounidense alejándose de la Ucrania de Zelensky en la ONU, promovió un par de jueces por decreto a la Corte Suprema (sólo uno juró) y hasta infirió la posibilidad de intervenir la provincia de Buenos Aires.

El contexto de esta noche es el anticipo de dirigentes de Unión por la Patria que estarán ausentes en el recinto y las críticas por la limitación del tradicional acceso a la prensa al acto.

La Argentina "libertaria" tiene hoy un nuevo capítulo.