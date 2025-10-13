El presidente Javier Milei vaticinó que a los argentinos les saldrán "dólares por las orejas" tras el salvataje de Estados Unidos y antes de partir hacia el país del norte para entrevistarse con Donald Trump en la Casa Blanca.

En una entrevista con El Observador, el mandatario dijo que habrá una “avalancha de dólares que nos va a salir hasta por las oreja s”.

A trece días de las elecciones legislativas, Milei planteó que el país se encuentra en un punto bisagra. "Por eso pedimos no aflojar. Las inversiones se van a dar en el lapso de cuatro años, pero es sembrar las semillas", expresó.

En cuanto al futuro del gobierno después de los comicios del 26 de octubre, el presidente dijo que está dispuesto a incorporar figuras extrapartidarias y marcó que el límite es el kirchnerismo.

“Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión —es bilardismo 101— lo voy a hacer. Es mi compromiso con los argentinos; hay que pedirles que no aflojen”, afirmó Milei en tono conciliador.

Asimismo, descartó un cambio de rumbo en materia económica y recalcó que existe consenso sobre "las reformas que Argentina necesita".

“Lo primero en lo que tenemos que ponernos de acuerdo en el camino: el del kirchnerismo es para atrás y en una ruta llena de pozos; el otro es hacia adelante, con ideas de progreso, y vamos todos para ese lado”, expresó Milei.

Por otra parte, dijo que el financiamiento de Estados Unidos "saca de la cancha el fantasma del default".

"Toda la estructuración con Estados Unidos lo que asegura es que Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompañara, el país va a tener financiamiento de EE. UU. para poder rollear la deuda", agregó.