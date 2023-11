Patricia Bullrich asumirá desde el 10 de diciembre como ministra de Seguridad en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Luego del acuerdo entre Juntos por el Cambio (JxC) y LLA, que fue determinante para ganar el balotaje, Bullrich finalmente fue confirmada dentro del esquema ministerial.

La titular del Pro se había referido a la posibilidad de volver a estar al frente del cargo que tuvo durante la gestión de Mauricio Macri. “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, había dicho Bullrich, tres días atrás en una entrevista con la señal TN.

“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”, había dicho sobre la posibilidad de formar parte de la órbita de gobierno. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad”, había expresado con anterioridad Bullrich, que estuvo en Córdoba durante el cierre del campaña de Milei.

Antes de las elecciones generales de octubre, Bullrich y Milei mantuvieron fuertes cruces, incluso llegando a mediar entre ellos una denuncia penal realizada por la líder del Pro, luego de sentirse ofendida por los dichos del “libertario”: “terrorista” y “tira bombas” fueron algunos de los epítetos que le dedicó el ahora presidente electo.

Entonces apareció Mauricio Macri como mediador y artífice de la alianza electoral que el 19 de noviembre se impuso por más de once puntos sobre Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP). En las generales Bullrich había obtenido el 23 por ciento de los votos válidos.

Bullrich ocupó el cargo de ministra de Seguridad entre 2015 y 2019. La gestión de la seguridad y las penas por los delitos fueron los ejes más fuertes de la plataforma de JxC. Combate al narcotráfico, el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas y la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior, fueron otros de los puntos sensibles promovidos por Bullrich.

El plan de ajuste y privatizaciones adelantado por Milei necesitará sin dudas de un abroquelamiento y coordinación de las fuerzas de seguridad para “contener” o directamente reprimir el descontento en las calles que tales medidas podrían suscitar.