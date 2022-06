Más allá de su estilo provocador, Javier Milei generó más polémica de lo habitual esta semana. Primero por apoyar la libre portación de armas y este jueves por decir que la venta de órganos es un "mercado más".

“Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulado por el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que (dicen que) si dejaras esos mercados libres funcionan muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, argumentó el diputado de Libertad Avanza. Cabe aclarar que Milei no especificó a qué estudios se refería.

A su vez, el legislador continuó: ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

Una de las voces que salió a criticar su postura fue la de Carlos Soratti, presidente del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

"Estas propuestas exóticas, que ya se dieron hace un siglo, hoy son absurdas. Este tema atrasa un siglo, desde el debate bioético que desarrolló la historia del trasplante de órganos a comienzos del siglo XX", señaló.

"No hay ningún país del mundo donde los trasplantes sea un mercado como cualquier otro. La extracción de un órgano de un individuo sano era considerado un delito en cualquier país del mundo, por eso todos los países desarrollaron regulaciones específicas para regular el trasplante y garantizar la continuidad de su desarrollo", explicó en una entrevista televisiva en C5N.