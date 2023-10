Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) habló en el canal de noticias LN+ y dejó en su paso definiciones sobre el ballotage agendado para el 19 de noviembre, en el que se medirá ante el candidato de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa.

“Bajo ningún punto de vista”, le dijo Milei al periodista Eduardo Feinmann, en LN+, en referencia a los rumores que corren sobre su posible deserción de la definición presidencial.

“Estos rumores ya se hicieron correr antes de las PASO y en los debates”, expresó el candidato que no pudo superar el 30 por ciento de los votos en las generales del último domingo.

“Verdaderamente, pensar que me voy a bajar implica no conocer lo que es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador. No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”, dijo, horas después de activado su raid para "invitar" a formar parte a los partidos y coaliciones que quedaron al margen de la definición, en caso de que la LLA se imponga, el potencial gobierno.

Milei subrayó que no repetirá el error de Carlos Menem en 2003, cuando se bajó de la segunda vuelta ante el después presidente Néstor Kirchner. “Creo tener muchas chances de ganar, pero hay que trabajar duro”, agregó.

El candidato de ultraderecha expresó que nunca, desde su espacio, se dio por ganada la elección. “Nunca dijimos que estábamos para ganar en primera vuelta. Si había un error estadístico que jugase para nuestro lado, por ahí sí ganábamos en primera vuelta. Pero no fue así. Creo que nos relajamos".

"Estamos en condiciones de terminar con el kirchnerismo. Podemos ponerle la tapa del ataúd al kirchnerismo” Milei

Lo cierto es que el candidato de LLA se encuentra en una situación poco cómoda. Desde el lunes último vienen quedando en relieve muchas de sus contradicciones. Milei pasó de defenestrar a prácticamente todo el arco político (la casta, como él designa genéricamente) a proponer cargos y ministerios a todas las fuerzas y referencias que quedaron fuera de segunda vuelta.

Así, hizo público ofrecimientos a Myriam Bregman, Juan Schiaretti y la propia Patricia Bullrich, a la que acusó de "poner bombas en jardines de infantes", cuando la presidenta del PRO militaba en la Juventud Peronista durante los años sesenta.

Sobre el cordobés, Milei dijo creer que mantiene mayor sintonía con LLA que con Unión por la Patria. "Si hay una provincia antikirchnerista es justamente Córdoba", expresó. En su afán por aspirar la mayor cantidad de votos, el candidato ha dejado en relieve una serie larga de contradicciones.