El presidente Javier Milei sali{o al escenario este sábado en el Parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires para dejar lanzada la campaña electoral y su ya casi constituida fuerza política a escala nacional. Es en el mismo lugar en dónde lanzó su campaña para diputado nacional hace tres años.

El mandatario volvió a ocupar el centro del ring político después de la publicación de los números de la pobreza, las críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel al acuerdo con el Reino Unido, el discurso en la ONU y la criticada recorrida por los incendios en Córdoba.

La vicepresidenta avisó que, dado que todavía es afiliada al Partido Demócrata, no era conveniente asistir a un acto de otra estructura partidaria.

Se registró una importante asistencia luego de una fuerte convocatoria por redes sociales, que en algunos casos incluyó la oferta de colectivos para llegar al acto. El propósito declarado: demostrar peso propio de cara a las elecciones legislativas del 2025.

Los armadores políticos de La Libertad Avanza buscaron sumar algo de mística con la elección del lugar ya que fue allí donde Milei cerró la campaña del 21' que lo catapultó a la Cámara de Diputados junto a Villarruel.

Primero Karina

Karina Milei, fue presentada como presidenta de la flamante agrupación de La Libertad Avanza e hizo uso de la palabra.

“Hoy nos volvemos a encontrar en esta casa, donde todo empezó. El año pasado ganamos la presidencia sin tener partido, algo que nunca había pasado en la historia. No teníamos partido, pero teníamos las palabras de Javier Milei”, sostuvo.

"Tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país", aseguró Karina. También manifestó que “no nos podemos relajar, tenemos que trabajar y hacer el doble esfuerzo que ellos”.

La hermana del presidente arengó a los presentes en Parque Lezama al decir que “esta pelea no es solo de Javier, es una pelea que todos los argentinos tenemos que dar. No van contra Javier, van contra todos nosotros. Él está dando la pelea de su vida y pone el cuerpo para sacar el país adelante”. “Como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no lo necesita”, sentenció.

Las frases sobresalientes de Milei