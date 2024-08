La interna entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, quedó expuesta de nuevo el viernes en el acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

La ausencia de Villarruel en el acto que se realizó en la sede del Ministerio de Defensa llamó la atención debido a la cercanía de la Vicepresidenta con la familia militar.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad”, fue el trascendido desde el entorno de la presidenta del Senado según publicó Clarín.

La invitaciones que debían cursar desde Presidencia vuelven a marcar la distancia con respecto a Karina Milei. La última vez fue a fines de julio a raíz del mensaje de Villarruel sobre los cánticos racistas de la selección argentina contra Francia y el posterior pedido de disculpas de la hermana del Presidente en la embajada francesa.

El Jefe de Estado llegó acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

En su discurso ante los militares, Javier Milei prometió una mejora salarial en el próximo semestre, fustigó al gobierno anterior por "pisar ascensos" y aseguró que reconciliará "a la política con las Fuerzas Armadas”.

“Nosotros no vamos a desconocer la deuda histórica con nuestras fuerzas y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos posibles para ir recomponiendo sus salarios a medida que vayamos estabilizando la situación económica", dijo el mandatario.

En este sentido aclaró: "Pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con recursos genuinos no imprimiendo dinero como se hacía en el pasado. Porque pagar las cuentas con emisión monetaria es poner plata en un bolsillo para robarles en el otro. Por eso, a partir del segundo semestre comenzaremos a recomponer la situación salarial de nuestras fuerzas”.

En otro pasaje del discurso Milei destacó el esfuerzo en el Senado para tratar los ascensos militares. "Es curioso porque el mismo Gobierno que prometía los ascensos en campaña era el que tenía pisado los trámites. Pequeñas perlas de la hipocresía de la política argentina”, deslizó con ironía.

El jefe de Estado también propuso ante la plan mayor de las Fuerzas Armadas que honrará el legado de Julio Argentino Roca y de José de San Martín.

"Los gobiernos anteriores ocultaron el rol de los que dan su vida por la patria. Vamos a reconciliar a la política con las Fuerzas Armadas”, afirmó Milei.