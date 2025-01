Javier Milei volvió a arremeter en muy duros términos contra Victoria Villarruel y el conflicto entre el binomio presidencial parece profundizarse cada vez más, en un punto de difícil retorno.

Esta vez, el cruce se dio debido a la polémica por el congelamiento de las dietas de los senadores, que la Vicepresidenta finalmente decretó, pero luego, en sus redes sociales, la titular de la Cámara alta se quejó de su propio sueldo: “En breve me pagan dos chirolas”, expresó.

Ante esto, el jefe de Estado replicó fuertemente y dijo que su compañera de fórmula “está desconectada de la realidad”.

“El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio”, apuntó utilizando números que hablan del atraso general de los salarios y de la profundización en la inequidad distributiva del país.

“Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política”, afirmó en declaraciones radiales, tan pronto se conocieron los posteos de Villarruel.

Y agregó: “Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo. Cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.

Ante la consulta de si Villarruel sigue siendo parte del Gobierno, Milei contestó: “Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”.

Nada parece indicar un camino de retorno al diálogo y las buenas maneras. Se acabaron los eufemismos.