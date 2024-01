El presidente Javier Milei participó hoy del acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que estableció Naciones Unidas para recordar la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas.

El acto comenzó a las 11 en la sede del Museo del Holocausto, ubicado Montevideo 919 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí hablaron Milei; el presidente de la institución, Marcelo Mindlin, y una sobreviviente de la Shoá que relató su camino de supervivencia durante el genocidio judío.

Antes de hablar, el Presidente junto a sus ministros encabezó la tradicional ceremonia de encendido de las velas del candelabro judío en honor y memoria de las víctimas judías del Holocausto. Acompañaron al mandatario el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

“Hoy nos honra que la Argentina tenga, la comunidad judía más grande de América Latina y de las 10 más grandes del mundo. Este Gobierno tiene la expectativa de convertir a la Argentina en un país libre y pujante”, expresó el Presidente en el acto que fue transmitido en vivo.

En este sentido, profundizó: “El Holocausto y los naizs no son cosa del pasado. Desde el Holocusto que no ocurría la matanza de tantos judíos en un día, desde aquel 7 de octubre bajo el horrendo y condenable ataque de Hamas, debemos ser intransigentes con el terrorismo y no mirar para el otro lado”.

En consonancia con lo expresado en otras ocasiones, el mandatario nacional, volvió a exigir la liberación de todos los secuestrados por el grupo islámico, entre los cuales aún hay 11 argentinos. Asimismo, anunció un viaje a Israel, sumado a la renovación de un pedido de justicia por los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel.

También estuvo presente el jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, quien renovó su condena al grupo extremista Hamas, en referencia al conflicto bélico en la Franja de Gaza.

“No hay espacio en un país como el nuestro para no condenar totalmente a Hamas, porque los hemos vivido en carne propia con dos actos terroristas que continúan en búsqueda de justicia. Nos obliga a tomar posturas contundentes, es imprescindible alcanzar la paz, en un reclamo de justicia y de derecho”, sostuvo Macri.

La conmemoración fue establecida con carácter universal en el año 2005, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que aprobó la Resolución A/RES/60/7, titulada Recordación del Holocausto, la cual estableció la fecha del 27 de enero como el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.

Desde entonces, y como parte integral de la política de derechos humanos de la Argentina y de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), cada 27 de enero se lleva a cabo un acto conmemorativo en el país.

En esta ocasión, se realizará hoy porque que el día 27 coincide con el shabat, el día sagrado del judaísmo durante el cual no se realizan actividades laborales, entre otras prescripciones religiosas.

La Argentina es el único país latinoamericano miembro pleno de la IHRA a partir de la suscripción de la Declaración de Estocolmo en el año 2000. La Alianza es una organización intergubernamental conformada por 35 Estados cuyo objetivo es luchar contra los actos de antisemitismo, intolerancia y discriminación que puedan conducir a genocidios como los vividos por la humanidad en el siglo XX.

Para ello, asume el compromiso de abordar la temática del Holocausto desde una triple perspectiva: la educación, la rememoración y la investigación.