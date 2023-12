Milei presidente: “En el corto plazo la situación empeorará"

Sin haber brindado un discurso ante la Asamblea Legislativa, todo un gesto político, Javier Milei, ya al mando de la presidencia, brinda su discurso en las escalinatas del Congreso, con la estética de la Casa Blanca como estética central.

“Hoy comienza una nueva era en la Argentina”, fue una de las primeras frases del presidente.

“Hola a todos”, abrió Javier Milei ante sus seguidores desde el exterior del Congreso, con el tono de la canción Panic Show, de La Renga.

“Hoy comenzamos la reconstrucción de nuestro país”, dijo Milei

“Los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás, enterramos décadas de decadencia”, dijo, y no ahorró críticas al Gobierno saliente.

Sobre la “herencia” en la administración, el presidente dijo que “ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros".

"Todos los programas de gradualismo terminaron mal", dijo Milei, quien adelantó que tomará medidas de “shock”