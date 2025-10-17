Mediante una entrevista con el canal LN+, el presidente Javier Milei prometió que terminará con la inflación en agosto del próximo año. Asimismo, reconoció que su asesor, Santiago Caputo, podría tener "una función central en el Gabinete Nacional".

En cuanto al orden económico, admitió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue alto: "El 30% me produce asco", afirmó respecto al valor interanual publicado por el INDEC.

A su vez, también se refirió al futuro de su gestión. En ese sentido, anticipó la posible llegada de Santiago Caputo al Gabinete, aunque evitó dar mayores precisiones sobre modificaciones en su equipo de funcionarios.

Además, y en medio de la campaña de cara a las próximas elecciones del domingo 26, el libertario dijo que un buen resultado en las urnas "será el que permita conseguir un tercio (en Diputados) para defender las medidas del Gobierno". Agregó: “El Congreso que viene será mucho mejor que el de ahora”.

Finalmente, y como es habitual, el presidente criticó al kirchnerismo: "Venezuela, Cuba, ese es el modelo de ellos, son una minoría ruidosa", sostuvo.