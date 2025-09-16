El presidente Javier Milei se reunió al mediodía con el mandatario paraguayo Santiago Peña en el Palacio de López, sede del Gobierno en Asunción.

Este encuentro bilateral tuvo lugar luego de la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra en Paraguay.

Milei aprovechó la oportunidad para fortalecer vínculos con uno de los pocos líderes regionales que comparten su visión política. En el almuerzo que siguió a la reunión, estuvo presente Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y parte de la pequeña delegación que acompaña al presidente en este viaje breve.

La buena relación entre Milei y Peña no es nueva: se han reunido en varias ocasiones y, de hecho, Peña fue el primer jefe de Estado latinoamericano que visitó Argentina oficialmente tras la asunción de Milei.

Durante su discurso en la conferencia, Milei elogió a Paraguay por su política económica, afirmando que el país “sirve de ejemplo” por haber adoptado desde hace años un modelo basado en la libertad, lo que ha permitido superar la inflación.

Destacó además el régimen de maquila, que ha impulsado la industria local, aumentado las exportaciones y generado empleo genuino. Según Milei, esta experiencia demuestra que un entorno con regulaciones flexibles y cargas impositivas bajas favorece el crecimiento del comercio.

Ambos mandatarios también dialogaron sobre la situación del Mercosur, uno de los temas centrales en su agenda.

Por la tarde, a las 18:15, Milei ofrecerá una charla titulada “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales de Paraguay (FEIP).

El miércoles a las 10:15, el presidente argentino se trasladará al Congreso paraguayo para participar en una sesión especial en su honor, en el marco de su visita oficial.