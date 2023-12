El presidente Javier Milei supervisó desde el Departamento Central de Policía, en el barrio porteño de Monserrat, el operativo de seguridad montado por la marcha hacia la Plaza de Mayo que realiza el Polo Obrero (PO) y organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires.

El mandatario -que arribó a ese edificio a las 15.43- estuvo acompañado por las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios.

La presencia de Milei en la sede central de la Policía se da en el marco de la implementación del "protocolo para el mantenimiento del orden público" anunciado la semana pasada por Bullrich, con el que las fuerzas de seguridad impiden que manifestantes ocupen la vía pública durante una movilización.

El mandatario se retiró del edificio a las 16.50 junto a la secretaria general de la Presidencia, quedando la supervisión del operativo a cargo de Bullrich, quien hablará ante la prensa alrededor de las 19.

Previamente a la llegada del Presidente, Bullrich se encontraba monitoreando desde un centro de operaciones todo el operativo de las fuerzas policiales, según pudo verse en un video difundido por su cartera.

"¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!", destacó la funcionaria en la madrugada del miércoles, quien remarcó que así "lo resolvió la Justicia" y sostuvo que "solo quienes ignoran la ley viven fuera de ella podían pensar lo contrario".

Este martes, mediante un comunicado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires avaló el nuevo protocolo y estableció una serie de directivas "para que convivan, en armonía, quienes deseen circular libremente con aquellos que se manifiesten dentro de la ley. Ambos derechos deben ejercerse de manera equilibrada y sin conflicto".

Entre ellas, "no se podrá interrumpir el tránsito vehicular", "no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria", "tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes" y "no podrá haber niños en las marchas".

La protesta, que se enmarca como la primera prueba para el protocolo de Bullrich, la encabezan movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP), que comenzaban a concentrarse esta tarde en Diagonal Sur y avenida Belgrano y en Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo "contra el ajuste económico" del gobierno de Milei.

