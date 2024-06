El presidente de Argentina Javier Milei termina este lunes su gira por Europa con una visita a la República Checa.

A horas de la mañana de Argentina, el mandatario mantuvo un encuentro con el Primer Ministro de la República Checa, Petr Fiala.

Milei celebró el centenario de las relaciones bilaterales. También habló sobre reforzar el vínculo así como mantener lazos económicos, científicos y culturales.

A las 12.15, tenía programado recibir un premio del Instituto Liberal. Sin embargo, desde la entidad aclararon: “Ha habido informes en los medios de que el Instituto Liberal entregará el Premio Anual 2024 a Javier Milei. No es verdad. Este mensaje está siendo difundido sin autorización de nuestra parte por personas que no participan en las actividades del Instituto Liberal desde hace varios años, no tienen ningún cargo en el instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre”

Por otro lado, el presidente compartirá un saludo privado a las 15 con el presidente de la República Checa, Petr Pavel.