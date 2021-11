Nueve lanzamientos argentinos para escuchar esta semana: Bandalos Chinos, Rosario Ortega, Paco Amoroso y más ...

Un repaso por los lanzamientos de la semana: también lo nuevo de Pyramides, La Piba Berreta, Gativideo, Ex-Colorado y más.

La semana que pasó tuvo estrenos para todos los gustos: videos de Bandalos Chinos y Gativideo; solteros de La Piba Berreta, Limón y Ex – Colorado; y colaboraciones entre Paco Amoroso con Tío La Bomba, y Gauchito Club con La Delio Valdez. Además, Rosario Ortega nos sorprendió con una nueva sesión audiovisual, mientras que Pyramides compartió su segundo trabajo discográfico.

Bandalos Chinos - "Mi fiesta"

La banda de Béccar presentó el video de su single más reciente, “Mi fiesta”. Protagonizada por Peter Lanzani -a quien ya vimos anteriormente en el clip de “Dije tu nombre” - la pieza audiovisual fue filmada en el Museo Nacional de Bellas Artes y dirigida por Tomás Terzano. Luego de su gira por México y while recorre diferentes escenarios del país, Bandalos Chinos nos regala un vistazo de lo que será el esperado sucesor de Paranoia Pop (2020).

Ex-Colorado - "Vivir de sueños"

Luego de estrenar el single “Pero no te olvides que…”, Ex-Colorado compartió un nuevo adelanto su próximo disco Lo bueno del tiempo y las decisiones. Se trata de “Vivir de sueños”, una balada nostálgica en clave dream-pop que salió junto a un video dirigido por Facundo Barrionuevo. Según cuenta un comunicado oficial, la pieza audiovisual retrata "la historia de un cantante pop devenido en mesero, que recuerda sus años dorados y decide volver a subirse al escenario, aunque sea el de un antro perdido en su ciudad."

Gativideo - "Mala vibra"

Tras estrenar su segundo disco de estudio, Boutique, Gativideo le puso imágenes a la cuarta canción del repertorio, “Mala vibra”. La pieza audiovisual dirigida por Matías Hlace y Luisa Luna Roig Vibart se trata del tercer video que se desprende del sucesor de Colorama (2018), ya que anteriormente le pusieron imágenes a “Gualicho” y “Qué te importa”. En esta oportunidad, la agrupación se despoja de su resplandor habitual para retratar una parodia al cine noir de la década de los 50.

Gauchito Club y La Delio Valdez - “El baile universal”

La banda mendocina aunó fuerzas con La Delio Valdez en el último adelanto de El camino de la libertad, su segundo trabajo discográfico. “El baile universal” es un tema luminoso que demuestra la versatilidad del quinteto al ritmo de la cumbia. “Un tema optimista que habla sobre salir adelante con lo que haya. El concepto de libertad, tan importante en el nuevo disco, se encuentra presente todo el tiempo. Pensamos que es la canción solar del álbum ”, descrito Gabriel Nazar, compositor y cantante de Gauchito Club.

La Piba Berreta - "Brindo por el tiempo que perdí"

A pocos meses de haber publicado su primer trabajo discográfico bajo el nombre de La Piba Berreta, la artista original de Zárate arremete con un nuevo single llamado "Brindo por el tiempo que perdí". El track fue producido por ella misma y editado por el sello Deseo Discos. “A mí nadie me representa, me gusta la gente rara y despierta”, canta Luludot Viento con un nudo en la garganta que tiene tanto de bronca como de desilusión.

Limón - "Todo lo que no decimos"

Luego de cautivarnos a principios de este año con “Cliché de Ruido”, Limón publicó un nuevo single mientras se encuentran trabajando en lo que será su próximo trabajo discográfico. “Todo lo que no decimos” es una canción en clave brit rock que, en sus propias palabras, refleja "una oda a lo que no se dice, lo que no está allí".

Paco Amoroso y Tío La Bomba - "Chinga Sport"

El artista porteño estrenó single y video como nuevo adelanto de su primer disco solista, Saeta. El nuevo track de Paco Amoroso contó con la colaboración del músico Felipe Brandy -Tío La Bomba- y fue producido por Maxi Sayes y Bruno Donato junto a Ezequiel Kronenberg en mezcla y masterización. La pieza audiovisual que acompañó al lanzamiento estuvo a cargo de Orco Videos y nos muestra en plano secuencia un recorrido nocturno de la dupla protagonista por las calles de Mar del Plata.

Pirámides - Amalgama

La banda de post punk oriunda de Buenos Aires estrenó su segundo álbum a través de Casa del Puente Discos. Conformado por una decena de canciones, Amalgama lleva al oyente por diferentes paisajes sonoros y eleva la ambigüedad de la propuesta liderada por Facundo Romeo. El flamante sucesor de Vacíos y variables fue producido por el mismo vocalista junto a Estanislao López, y cuenta con las colaboraciones de Atrás Hay Truenos, El Último Vecino y La Plata.

Rosario Ortega - “Tardes de verano”

Rosario Ortega está de regreso con el primer adelanto de una sesión en vivo que saldrá a la luz próximamente. En esta oportunidad cuenta con la participación especial de Nahuel Barbero –vocalista de Hipnótica- quien produjo y compuso el tema junto a la artista porteña, y de Acus. "La canción nació a la distancia, en un ping pong con Nahuel que estaba en Córdoba y fue muy lindo poder registrarla ahora de una manera totalmente opuesta, tocando en vivo con la banda", descrito Rosario acerca de “Tardes de verano” mediante un comunicado de prensa.

