Mirá todos los ganadores del Martín Fierro Federal
Yanina Soria de Canal 10 ganó el premio en Labor Periodística. Conocé a todos los premiados en la ceremonia de APTRA.
La periodista y conductora Yanina Soria obtuvo el reconocimiento en Mejor Labor Periodística en Televisión, por el programa "Dia" 7 de Canal 10, la señal del Multimedio SRT.
El Martín Fierro de Oro fue para el informativo "Primera Edición" de Canal 8 de la provincia de San Juan. El canal televisivo que pertenece al Grupo América Cuyo, ganó 5 premios federales más, en esta edición que reconoce a las producciones del 2020.
Mirá todos los ganadores:
Televisión
INTERÉS GENERAL
CONEXIÓN 12-17 (CANAL 12 – POSADAS- MISIONES)
PRIMERA PERSONA (CANAL 13 – SAN LUIS)
RUMBO NORTE (TDA CANAL 27.2 IRUTV- FORMOSA, FORMOSA)
PERIODÍSTICO
TERCER OJO (CANAL 9 – RESISTENCIA, CHACO)
CHAT POLÍTICO (SEÑAL U- MENDOZA,MENDOZA)
MAÑANAS COMPARTIDAS (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
INOCENTES Y CULPABLES (CANAL 12 – CÓRDOBA, CÓRDOBA)
SIN VUELTAS (CANAL SOMOS SALTA- SALTA, SALTA)
NOTICIERO CÓRDOBA NOTICIAS (CANAL C – CÓRDOBA)
NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL (CANAL 7- LAS HERAS, MENDOZA)
MEDIODÍA DE NOTICIAS (CANAL 11 – PARANÁ, ENTRE RÍOS)
PENSAR SAN JUAN (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
DOCUMENTAL
MUJERES QUE INSPIRAN (CANAL 3 – PUERTO RICO, MISIONES)
DE MENDOZA A MALVINAS (CANAL 7 – LAS HERAS, MENDOZA)
UN MUNDO EN SUS VOCES (TELEVISORA REGIONAL UNIMAR- MARCOS JUÁREZ, CÓRDOBA)
DEPORTIVO
VÉRTICE DEPORTIVO (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
CONTRASEÑA FÚTBOL (TELEFE ROSARIO- ROSARIO, SANTA FE)
HABÍA UNA VEZ UN CLUB (CANAL 9, RESISTENCIA, CHACO)
CULTURAL EDUCATIVO
RAÍCES ARGENTINAS (SOMOS MAR DEL PLATA – MAR DEL PLATA)
VINOS Y PLACERES (CANAL 7 DE MENDOZA- MENDOZA)
NEOCIENCIA (CANAL 12 DE POSADAS- POSADAS, MISIONES)
ENTRETENIMIENTOS
LC ( CANAL 5 TELESOL – SAN JUAN)
PAILOS BAR( LV80 CANAL 10 , CÓRDOBA)
LOS VENDE HUMO (TELEVISIÓN REGIONAL – ROSARIO, SANTA FE)
INFANTIL
CHICOS EN EL AIRE (CAROLINA CABLECOLOR, SAN LUIS)
LA VENTANA MÁGICA (LAPACHO CANAL 11– FORMOSA, FORMOSA)
PROYECTO PATAGONIA (UTN TV – RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ)
CÓDIGO VERDE ( CABLE NORTE TELEVISIÓN- LEANDRO N. ALEM, MISIONES)
INFORMATIVO
EDICIÓN CENTRAL NOTICIERO 8 ( CANAL 8 DE SAN JUAN – SAN JUAN)
PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)
HOLA MENDOZA ( CANAL 7 DE LAS HERAS – MENDOZA)
INFORMADOS (CANAL 2 CABLENORTE VIDEO – CERES, SANTA FE)
AGROPECUARIO
GENTE DE CAMPO (CANAL 10 – JUNÍN, BUENOS AIRES)
CONEXIÓN AGRO (CANAL 7 LAS HERAS, MENDOZA)
HORIZONTE RURAL (BBT CANAL 6– SALTO, BUENOS AIRES)
ESTANCIAS Y TRADICIONES (CANAL 13 SAN LUIS TELEVISIÓN, SAN LUIS)
MUSICAL
EL LADO CLÁSICO (ELTRES TV- ROSARIO, SANTA FE)
CLAVE DE SOL (TV CANAL 9 – RESISTENCIA , CHACO)
EL FOGÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)
DE SERVICIOS
ADULTOS ACTIVOS (CANAL 7 – BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES)
CON OTRA MIRADA (CELTA TV , TRES ARROYOS , BUENOS AIRES)
TIEMPO PARA DAR (CABLENORTE TELEVISIÓN, LEANDO N. ALEM, MISIONES)
DE SOBREMESA (CANAL 8 – SAN JUAN)
TEMAS MEDICOS
MUNDO BEBÉ (CANAL 7- SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY)
TELEVIDA CON SALUD (CANAL 3 TELEVISIÓN LITORAL – ROSARIO, SANTA FE)
BUENA SALUD (CANAL 9 LITORAL, PARANÁ, ENTRE RÍOS)
CULINARIO
CHEF SIN FRONTERAS NÓMADE (CANAL 7 DE MENDOZA, MENDOZA)
LA COCINA CON LUIS (TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO)
GASTRONOMÍA DEL KM 0 (EL IMPENETRABLE TV, CANAL 9 DE RESISTENCIA, CHACO)
HUMORÍSTICO
HUMOR AL SILLÓN (LV85, TV CANAL 12, CÓRDOBA, CÓRDOBA)
LA MORAL DEPORTIVA (CANAL 4 EXPRESS – ROSARIO, SANTA FE)
LO DOY TODO (CANAL 7 DE LAS HERAS, MENDOZA, MENDOZA)
FICCIÓN
GIGANTES DE ACERO (CANAL 98 DE VENADO TUERTO, SANTA FE)
NO ABRAS ESTE MENSAJE (TDA CANAL 27,2 IRU TV, FORMOSA)
LABOR ANIMACION CONDUCCION FEMENINA
CAROLINA SÁNCHEZ (MUJERES QUE INSPIRAN – CANAL 3 PUERTO RICO, MISIONES)
MARIA EUGENIA MAIOLINO (PLAN DISEÑO, SOMOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA)
JIMENA LOAYZA (EMPODERADAS – MULTIVISIÓN FEDERAL CANAL 9 – SALTA)
MARISA GIL (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
YANINA URCULLU ( NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN MASCULINA
MAURICIO BAZÁN (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
FEDERICO STORNIOLO (SIN VUELTAS, SOMOS SALTA, SALTA)
ARIEL RAMÍREZ (HAGAMOS ALGO,CHACO TV, RESISTENCIA, CHACO)
VATTO FUHRMANN (ARQUA – CANAL 13 SAN LUIS TELEVISIÓN, SAN LUIS)
SERGIO SUÁREZ (NOTICIERO 7 EDICIÓN MEDIODÍA, CANAL 7 LAS HERAS, MENDOZA)
LABOR PERIODÍSTICA
CARLOS HAIRABEDIAN (INOCENTES & CULPABLES) – (CANAL 12 DE CÓRDOBA)
YANINA SORIA (DIA 7) – (CANAL 10 DE CÓRDOBA)
RODOLFO GRAVINA (DESDE LA REDACCION) – (CANAL 7 – LAS HERAS, MENDOZA)
GUSTAVO TOLEDANO (BUENAS NOCHES, BUENOS DIAS) –(CANAL 5-TELESOL-SAN JUAN)
Radio
INTERÉS GENERAL
CELEBRA LA VIDA (FM CENTRO 99.3 – VILLA MARÍA CÓRDOBA)
SUPERMAÑANA (RADIO NORDESTE – FM 104.7 Y FM 95.7 – RESISTENCIA, CHACO)
HORA LIBRE (LV6 RADIO NAHUIL FM 98.9 – LAS HERAS, MENDOZA)
¿Y USTEDES PARA CUÁNDO? (RADIO EL SIGNO 106.5 FM – ROSARIO, SANTA FE)
BUENOS DÍAS CIUDAD (FM 103.9 – SALTA, SALTA)
PERIODISTICO
RUMBO DIRECTO (LV6 RADIO NIHUIL-AM 680/FM 98.9-LAS HERAS-MENDOZA)
CUALQUIERA (RADIO SUCESOS-104.7/1350 AM-CÓRDOBA)
ANTES QUE SEA TARDE (RADIO MITRE-MAR DEL PLATA)
LAS MANGAS DEL CHALECO (LV7-RADIO TUCUMAN-AM 930 Y FM 102.7-SAN MIGUEL DE TUCUMAN)
EL PUENTE (FM 96.5 RADIO MITRE – ROSARIO, SANTA FE)
DOCUMENTAL
FOTOS DE RADIO-100 AÑOS DE AMOR (LA DIEZ TRECE RADIO CHILECITO-101.3-CHILECITO- LA RIOJA)
VOCES DE RADIO (RADIO INDEPENDENCIA-LV12- TUCUMAN-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN)
CRONICA DE UN AÑO INESPERADO (RADIO CONTINENTAL-CÓRDOBA-CÓRDOBA)
DEPORTIVO
ARGENTINA TAMBIEN JUEGA (AURORA ARGENTINA-91.3-MENDOZA)
ZAPPING SPORT RADIO (RADIO 2-ROSARIO-AM1230/FM90.1/LT2-ROSARIO-SANTA FE)
SUPER DEPORTIVO (LRG746-LA SUPER RADIO-FM96.3-GENERAL ROCA-RIO NEGRO)
CULTURAL EDUCATIVO
DIGA 33 (RADIO PASION F.M- 102.9 TANDIL)
SIN DUDA (F.M LA CIMA-94.5-GENERAL ROCA-RIO NEGRO)
E-CULTURA (VORTERIX BAHIA-99.1-BAHIA BLANCA
INVASIÓN DE BROLIS (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
AGROPECUARIO
MENDOZA MÁS SUSTENTABLE (LV10 RADIO CUYO-MENDOZA)
AIRES DE INTA (LU20 RADIO CHUBUT-CHUBUT)
A MI GENTE (FM 2001-SALTO-BUENOS AIRES)
SOMOS EL CAMPO (RADIO VIAMONTE 88.1-LOS TOLDOS-BUENOS AIRES)
AGROSINTESIS (LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR-BUENOS AIRES)
MUSICA CIUDADANA O TANGO
CLUB DE NOCHE ( LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR)
EL FESTIVAL DE LAS ESTRELLAS (LT8 AM 830/FM 90.3-ROSARIO-SANTA FE)
CADA 2 X 4 (LV4-NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
LA HORA DE ASTOR (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
MÚSICA CLÁSICA
VENTANA A LA ÓPERA (FM98.7-RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE POSADAS-POSADAS-
MISIONES)
HAGASE LA MÚSICA ( RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
MÚSICA FOLKLORICA
LA PEÑA DEL INPENETRABLE (CADENA LOS ANGELES 99.3-JUAN JOSÉ CASTELLI-CHACO)
LA CANCIÓN QUIERE (106.3-RADIO 10-ROSARIO-SANTA FE)
HUELLA ERRANTE (RADIO UNIVERSIDAD DE LA PLATA-LA PLATA)
MÚSICA POP MODERNA JAZZ
DR SMOOTH (RADIO UNR-ROSARIO-SANTA FE)
ROCK SHOW (RADIO BRISAS – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)
LA HORA VOLADORA (RADIO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA AM580-CÓRDOBA)
LA HORA DE LA NOSTALGIA (LV4 NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
DE SERVICIOS
APAGA LA LUZ Y VERAS (FM PATAGONIA ANDINA-93.3-EL BOLSON-RIO NEGRO)
ECONOMIA AQUÍ Y AHORA (F.M INOLVIDABLE-105.5-MAR DEL PLATA)
ECOS (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA)
TEMAS MÉDICOS
AUN ES TIEMPO DE CRECER (F.M DE LA ISLA-91.1-CHOELE CHOEL-RIO NEGRO)
LA SALUD AL DIA (LV10 RADIO DE CUYO)
¿Y USTEDES PARA CUANDO? (WOX RADIO 88.3 FM – ROSARIO, SANTA FE)
DIGA 33 (RADIO PASIÓN FM 102.9-TANDIL-BUENOS AIRES)
HUMORISTICO
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO (RADIO MITRE 100.3-BAHIA BLANCA-BAHIA BLANCA)
EL 22 (LV 4 RADIO NACIONAL – SAN RAFAEL, MENDOZA)
RADIO NUESTRA QUE ESTAS EN EL CIELO (FM 94.3 UTN – CÓRDOBA)
MODO RISA (LT23 AM 1550-RADIO REGIONAL-SAN GENARO-SANTA FE
ENTRETENIMIENTOS
LA ROCKOLA DE BEETHOVEN (A.M 1020-SAN JUAN-CAPITAL)
HIPERCONECTADOS DE RADIO (LU20-AM 580-RADIO CHUBUT.TRELEW CHUBUT)
DESPARRAMANDO CULTURA (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
INFANTIL
CUENTAPALABRA (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA CAPITAL)
CHICOS EN EL AIRE (RADIO DIMENSION SAN LUIS-102.7-SAN LUIS)
EL RINCON DE LOS CHICOS (LV4 RADIO NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
INFORMATIVO
CATAMARCA A DIARIO (FM 98.5 – RADIO ANCASTI – CATAMARCA)
MITRE INFORMA PRIMERO (RADIO MITRE – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)
EL DIARIO DEL DÍA (AM580 – RADIO UNIVERSIDAD – CÓRDOBA)
LA MAÑANA DE CNN (CNN FM 94.7 – SALTA)
LA PARADA (TIEMPO FM 97.5 – RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN FEMENINA
CAROLINA COSCARELLI (NI MÁS NI MENOS – RADIO LA RED FM 98.3 – ROSARIO, SANTA FE)
CARLA CHIARANDINI (EL CORDILLERANO ENTRENA – EL CORDILLERANO RADIO – FM 93.7 – BARILOCHE, RÍO NEGRO)
SILVANA PÉREZ BARCELÓ (MÁS QUE RADIO – LV4 RADIO NACIONAL – MENDOZA)
CLARA CECHÍN (SIESTAMOS – FM BRAVA 94.9 – LAS HERAS, MENDOZA)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN MASCULINA
GERMÁN DELAMÓNICA (INFORME 1150 – AM 1150 RADIO BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ – SANTA FE)
JORGE CAMPOS (EL DIARIO DEL DÍA – AM 580 RADIO UNIVERSIDAD– CÓRDOBA)
MARIO LAPLACA (CATAMARCA A DIARIO – FM 98.5 RADIO ANCASTI – CATAMARCA)
DANIEL ALASSIA (ALASSIA ES NOTICIA – RADIO CONTINENTAL – CÓRDOBA)
LABOR PERIODISTICA
ANDRÉS GABRIELLI (LA CONVERSACIÓN – LV6 RADIO NIHUIL AM 680 Y FM 98.9 – LAS HERAS, MENDOZA)
PATE PALERO (MUJERES QUE MUEVEN AL MUNDO – FM 102.3 – CÓRDOBA)
SERGIO GUZMÁN (EUREKA RADIO – FM 102.7 RADIO NACIONAL – FORMOSA)
DANIEL GIURIA (DESNATURALIZADO – RADIO MUNICIPAL SAYUEQUE – CENTENARIO, NEUQUÉN)