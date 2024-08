Una persona inscripta en el Régimen Simplificado en la categoría D resultó ser al mismo tiempo propietaria de un avión valuado en 27 millones de pesos y de una embarcación, ambos bienes sin declarar, según destacó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su campaña para conseguir adherentes a la moratoria.

El organismo promociona estos “hallazgos” para estimular a los contribuyentes a regularizar su situación, especialmente aquellos que pueden ahora sumarse declarando bienes ocultos sin pagar por ello, al menos, hasta los cien mil dólares. Una modalidad que se implementa por primera vez en la Argentina y que no tiene antecedentes en el mundo.

“La investigación reveló que en 2023, un monotributista adquirió una aeronave de pequeño porte valuada en más de 27 millones de pesos y una embarcación sin declarar”, indicó la AFIP.

El infractor estaba registrado en la categoría “D” del monotributo, que en 2023 lo habilitaba a facturar hasta unos 5,4 millones por año. Claramente, como lo dice el comunicado de AFIP, “los ingresos presentados no justificaban los gastos efectuados”.

En el régimen de monotributo uno puede excederse en la facturación, pero si declara mayores ingresos que los permitidos, automáticamente, la AFIP lo recategoriza. De hecho, el año pasado, quién superaba los 16 millones de peso, lisa y llanamente pasaba al régimen de Responsable Inscripto. Este año, ese monto se actualizó hasta los 68 millones de pesos al año.

Acciones correctivas

En tal sentido, el organismo inició acciones para determinar la verdadera capacidad contributiva de dicho contribuyente e inducir a la adhesión a los regímenes de regularización del Nuevo Pacto Fiscal.

Es decir, la AFIP invitó al monotributista a regularizar su situación aunque por el momento no inició acciones de cobro vía administrativa o judicial.

Es que verdaderamente no puede iniciar una acción judicial: bastará con que el contribuyente demuestre un origen lícito para los fondos con que compró su avión y su embarcación. Claro, no podrá declarar que los obtuvo con su actividad como monotributista, pero bien podría ser un préstamo o una herencia. Considerando el monto, 27 millones de pesos es el valor de mercado para una camioneta usada, sería raro que no logre justificarlo.

En todo caso, la AFIP está interesada en recordar a los contribuyentes que “el Nuevo Pacto Fiscal permite saldar deudas con una condonación de hasta el 100% según el caso y regularizar activos con una tasa del 0% para valores de hasta u$s100.000”.

Y todavía la moratoria de Milei prevé más beneficios por encima de ese monto. Permite adherir sin costo si los montos blanqueados se destinan a bonos, acciones o proyectos inmobiliarios, entre otras opciones autorizadas. Una ganga para quién tenía bienes “en negro”.

Frente a este panorma y considerando el escaso ingreso que representará para el fisco este evasor, queda pendiente la pregunta de si los esfuerzos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos no deberían dirigirse principalmente a ubicar las grandes cadenas de evasión que arrancan con el contrabando de las cerealeras y otros grandes negocios de Argentina.