Este miércoles Alberto Fernández visitó a Milagros Sala, quien se encuentra internada en una clínica de Jujuy por una trombosis venosa profunda.

En ese marco, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, criticó duramente al Presidente por recortar su agenda para visitar la provincia:

"El camino es el diálogo y no la grieta, la tolerancia, no la falta de respeto no a un Gobernador sino a la provincia de Jujuy por parte del Presidente de la Nación"

En ese sentido, Morales expresó que le molestó que Fernández haya estado en la provincia y no lo haya visitado. “Inclusive lo estaba esperando en mi despacho", aseguró.

El Gobernador realizó un discurso por la inauguración de la Escuela Secundaria 48 en Alto Comedero y, en ese marco, señaló que "tendría que estar en este acto"