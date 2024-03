El pasado 7 de diciembre de 2023, el delincuente Cristian Agustín Lucero se escapó del Hospital Marcial Quiroga mientras estaba en calidad de detenido por pedido del Tercer Juzgado Correccional. Además del trabajo que se hizo en torno a su búsqueda, el caso llegó a la UFI Delitos Especiales para investigar el actuar del policía que tenía la tarea de cuidarlo. Finalmente, se determinó que el agente Omar Aníbal Videla se comportó mal y este viernes, admitió su error y fue penado con una multa de $10.000.

La fiscal de Delitos Especiales, Agostina Ventimiglia y el defensor oficial Juan Carlos González Ruitort llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Los términos fueron presentado al juez de Garantías Javier Figuerola y este homologó.

El magistrado condenó al agente de policía, Omar Aníbal Videla, a pagar una multa de $10.000 por el delito de favorecimiento culposo de evasión en calidad de autor.

Para la fiscalía quedó más que comprobado que el uniformado actuó con negligencia porque no acompañó al ladrón y más en este caso en particular, ya que el baño no se encontraba en el interior de la habitación, sino en el pasillo.

El caso

Cristian Agustín Lucero estaba en calidad de detenido en el Hospital Marcial Quiroga y el agente Videla había era el encargado de cuidarlo.

En la tarde del 7 de diciembre, Lucero le pidió al policía si lo dejaba ir al baño. Videla le dio el “OK” sin ponerles las esposas y Lucero salió de la habitación. Pasaron unos minutos y el delincuente no volvía, cuando el agente salió a ver qué pasaba ya era tarde, Lucero se había escapado.

En las cámaras de seguridad se logró ver que Lucero escapó apenas salió de su habitación y que nunca fue al baño.

