Córdoba proyecta la mayor producción de trigo y un rendimiento récord de garbanzo

La campaña invernal 2025/26 se perfila como un hito histórico para la agricultura cordobesa. Según la primera estimación de producción realizada en septiembre por el departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se esperan rendimientos excepcionales tanto para el trigo como para el garbanzo.

Récords en trigo impulsados por la superficie

En el caso del cereal, la estimación indica que se alcanzaría un rendimiento promedio de 35 quintales por hectárea (qq/ha) y una producción total de 5,7 millones de toneladas (tn). Esta producción se proyecta como la mayor de la historia cordobesa.

Se trata del rendimiento más alto registrado en las últimas cuatro campañas. El resultado es una combinación de excelentes rindes y una superficie sembrada con trigo que se encuentra un 66% por encima del promedio provincial. Las condiciones de humedad, con lluvias superiores a los promedios en los últimos meses, han sido cruciales para los buenos resultados.

En la producción por departamentos, se destacan Marcos Juárez con 49,7 qq/ha y Unión con 47,5 qq/ha, con proyecciones de rindes en secano superiores a los de la campaña anterior. La abundancia de precipitaciones en estos dos departamentos coincide con la información de mayores rendimientos reportados.

Garbanzo: rinde histórico con menor producción total

El cultivo de garbanzo también presenta cifras de rinde sin precedentes. Se esperan 25 qq/ha, marcando el mayor rinde que se haya obtenido en Córdoba. Según los reportes de colaboradores, los rendimientos proyectados superarían en un 30% a los de la campaña anterior y se posicionan como los más altos desde que la Bolsa de Cereales de Córdoba mantiene registros. El departamento Colón lidera la zona con 29,7 qq/ha.

Pese a este rinde récord, la producción estimada de garbanzo es de 49.000 tn y resultó inferior tanto a la campaña pasada como a la histórica, debido a una reducción en la superficie registrada en esta campaña 2025/26. En garbanzo predomina la superficie bajo riego.

Estado de los cultivos y riesgos ambientales

El estado general de ambos cultivos es mayormente excelente y muy bueno según el último reporte. Las lluvias abundantes y generalizadas fueron claves para mantener la humedad en los perfiles.

Sin embargo, aún se presentan numerosos desafíos antes de la cosecha. Para el trigo, se registró un leve aumento de la superficie en condiciones regulares o malas, atribuido a excesos hídricos leves a moderados en el este de la provincia. El cereal se encuentra mayormente en la etapa de elongación del tallo, con toda la superficie en periodo crítico.

En cuanto al garbanzo, que atraviesa su etapa crítica (la mayoría de los lotes en R1), se registraron episodios de bajas temperaturas y heladas al inicio de la floración en departamentos como Totoral, Río Seco y Río Primero, complicando el cuajado de los cultivos.

Sanidad bajo monitoreo constante

El estado sanitario de los lotes es generalmente positivo. La sanidad del trigo es muy buena, con problemas puntuales que no superan los umbrales de control. Las plagas y enfermedades más informadas, en baja incidencia, fueron la mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) y algunos casos aislados de roya anaranjada y amarilla (Puccinia triticina y Puccinia striiformis). También se observó pulgón verde, aunque sin necesidad de control.

Para el garbanzo, la sanidad es positiva, pero se requiere monitoreo en zonas puntuales donde se observó rabia (Ascochyta rabiei) en baja incidencia, como en el departamento Totoral.

Dadas las condiciones actuales de temperatura y humedad, que favorecen la proliferación de enfermedades fúngicas, es preciso mantener una vigilancia constante.

Las condiciones ambientales de los próximos días —incluyendo precipitaciones, temperaturas favorables y el mantenimiento de plagas y enfermedades por debajo del umbral— influirán en gran medida y serán claves para el sostenimiento de estas variables productivas tan positivas para los cultivos invernales.