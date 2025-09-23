El precio de la hacienda en Jesús María no reaccionó a la baja de retenciones

Pedro Pérez, rematador de Consignaciones Córdoba, indicó que “las retenciones cero no tuvieron impacto en la venta de hacienda este lunes. Muchos nos preguntamos qué podía pasar, más cuando en pleno remate se conoció que la baja contemplaba también a las retenciones de carne bovina. El mercado se mostró tranquilo.”

Con esa frase relató sobre el impacto nulo que las medidas del Gobierno relacionadas con las retenciones cero tuvieron en el mercado de hacienda local. El asunto no es menor: en esa subasta suelen fijarse precios que luego se trasladan al valor de la carne al mostrador. Por los anuncios oficiales, muchas miradas estuvieron puestas en el desarrollo del remate de hacienda.

Consignaciones Córdoba realiza una subasta semanal —todos los días lunes— en la Sociedad Rural de Jesús María. Con una subasta que promedia las 1.500 cabezas por semana, dicho mercado se ha convertido en un elemento de referencia para el valor de la hacienda en Córdoba.

Ayer los precios no tuvieron demasiadas modificaciones respecto de la semana anterior. Pedro Pérez comentó a MundoAgro que “si bien los gráficos muestran variaciones con leves subas, estas estuvieron vinculadas a la calidad de la hacienda, pero no a una tendencia alcista en el mercado ganadero”. El martillero explicó que, en el caso de las vacas, cuyos cortes son exportados a China, suelen tener “precios mayores cuando se observan buenas cualidades en el animal, y este lunes tuvimos muy buena calidad”. También agregó que este lunes “el menor ingreso de hacenda en otras categorías motivó las subas”.

Un anuncio con pronóstico reservado

Los analistas comenzaron ayer mismo a debatir cómo pueden impactar las retenciones cero en la actividad ganadera. Los productores del sector prestan atención a la ecuación, y muchos se preocupan por cuánto puede encarecerse el valor de la alimentación. Los productores porcinos en Córdoba, por ejemplo, ya advirtieron sobre mayores costos.

El presidente de la Asociación Argentina de Criadores Angus, Alfonso Bustillo, le dijo a MundoAgro que “la eliminación transitoria de las retenciones a los granos y a la carne es una medida que tendríamos que celebrar todos los productores porque, aunque sea transitoria, nos está dando un alivio y nos está indicando que es un impuesto distorsivo y que el Gobierno sigue pensando que finalmente lo va a tener que sacar porque no hay un impuesto más injusto que las retenciones”.

Por su parte, Miguel Schiaritti mencionó a Agrofy que “puede aumentar el precio del ganado que sea exportable”. También aclaró que, a raíz del anuncio, “habría menor oferta en el mercado interno y se adelantaría el incremento estipulado para el mes siguiente”. El presidente de Ciccra advirtió sobre “una nueva caída en la demanda del consumidor”.

Los precios registrados en Jesús María

Estos son los precios registrados en el remate de Consignaciones Córdoba en la Sociedad Rural de Jesús María: