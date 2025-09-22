Las exportaciones argentinas de carne bovina mostraron una notable mejora en términos de valor durante el mes de agosto de 2025. El sector logró un volumen cercano a las 70.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor total aproximado de 393,5 millones de dólares.

Comparando estas cifras con el mes anterior, julio de 2025, los volúmenes embarcados registraron un incremento moderado a significativo, ascendiendo un +11,2%. El valor obtenido reflejó un avance de magnitud similar, del +10,6%.

La diferencia más marcada se observa en la comparación interanual. Con respecto a agosto de 2024, si bien los volúmenes exportados solo resultaron un 1,1% superiores, el valor obtenido fue notablemente mayor, alcanzando un incremento del +47,4%.

Balance acumulado y citas del Consorcio ABC

Analizando los primeros ocho meses del año 2025 (enero-agosto), las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada totalizaron cerca de 448.600 toneladas peso producto, generando un valor de aproximadamente 2.345,5 millones de dólares.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, destacó esta dinámica mixta: “Con relación a los primeros ocho meses de 2024, los volúmenes exportados son un 10,4% inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 22,3% superior”.

El acumulado de los últimos doce meses de actividad, desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025, muestra exportaciones totales por un volumen de 717.700 toneladas peso producto, con un valor monetario cercano a los 3.456 millones de dólares, concluyó Ravettino.

Tendencia de precios y liderazgo chino

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada se ubicó en u$s 5.554 por tonelada en agosto de 2025. Si bien este valor resultó ligeramente inferior al de julio (un -0,5%), fue un 45,8% más elevado que el precio medio registrado en agosto de 2024, que fue de u$s 3.810 por tonelada.

Las fuentes señalan que se ha observado una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde mayo de 2022 en adelante, la cual “se ha revertido parcialmente desde mediados del segundo trimestre de 2025”. Sin embargo, el precio promedio obtenido en agosto (u$s 5.554) se encuentra alrededor de u$s 750 por tonelada por debajo de los máximos históricos registrados en abril de 2022.

La República Popular China sigue siendo el principal destino de exportación, tanto para las operaciones de agosto como para el acumulado anual.

En el último mes, China representó el 72,0% de los volúmenes exportados. Específicamente, se embarcaron hacia este destino 18.500 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos, valoradas en 39,3 millones de dólares, y aproximadamente 32.500 toneladas de carne bovina deshuesada, por 166,1 millones de dólares.

Para la carne sin hueso vendida a China, el precio medio en agosto se ubicó alrededor de los u$s 5.100 por tonelada. Este valor todavía marca “un apreciable recorte” con respecto al máximo de u$s 5.900 obtenido en mayo de 2022.

Finalmente, las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina sumaron un volumen de 9.600 toneladas en agosto de 2025, por un valor de 21,3 millones de dólares. El precio medio de exportación de estos productos estuvo levemente por encima de los u$s 2.200 por tonelada, destacándose las lenguas bovinas con picos superiores a los u$s 3.770. En los primeros ocho meses de 2025, el volumen de menudencias ascendió a 77.000 toneladas, por un valor de 145,9 millones de dólares.

Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas