La campaña de cultivos estivales ha comenzado con condiciones iniciales favorables, registrando en octubre un ritmo de siembra superior al promedio histórico, especialmente para el maíz. Este progreso destacado ha sido favorecido principalmente por la humedad disponible en el perfil del suelo, según destaca un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

El avance de la siembra de maíz temprano en octubre fue superior a la media histórica, con un progreso aún mayor en la zona sur de la provincia. El informe señala que en la mayoría de las zonas ya ha finalizado la siembra de maíces tempranos. Esta proporción del cereal representa el 35% de la superficie total proyectada para el cultivo, con un incremento de 3 puntos porcentuales respecto a la campaña anterior.

En cuanto al girasol, cultivo para el cual se había estimado una superficie considerablemente mayor a la habitual, la siembra también mostró un avance elevado para esta época del año, alcanzando alrededor del 50% al momento del relevamiento.

El estado general de los cultivos que ya han emergido es positivo, observándose lotes en buenas condiciones y sin síntomas de estrés. No obstante, la siembra de otros cultivos estivales se mantiene incipiente. Especialmente, la siembra de soja podría sufrir demoras debido a los pronósticos de temperaturas elevadas para los próximos meses.

Diferencias climáticas marcan el perfil hídrico

Si bien las condiciones de siembra fueron excelentes inicialmente, el contexto climático de septiembre mostró acumulados de precipitaciones variables. Las lluvias más significativas se concentraron en el sur y sudeste provincial, lo que permitió una mejora crucial en la recarga del perfil hídrico y acompañó la implantación de los cultivos, según los especialistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

En contraste, el norte y el noreste recibieron aportes menores de lluvias, y esta región ya comienza a evidenciar condiciones de menor disponibilidad de humedad. Aunque los cultivos se mantienen en buen estado, el norte empieza a mostrar la necesidad de nuevas precipitaciones para sostener las condiciones actuales.

Control efectivo de plagas y malezas

En materia de sanidad vegetal, el control de malezas y vectores se mantiene bajo control. Se ha observado la presencia de maíz guacho en rastrojos, alambrados y zonas de silobolsas, una situación favorecida por la humedad y las lluvias recientes. Sin embargo, esta maleza está siendo controlada mediante el uso de barbechos químicos. Referentes zonales destacan una mayor conciencia entre los productores en el manejo del maíz guacho, y las heladas recientes también contribuyeron a reducir su presencia. La eliminación del denominado “maíz espontáneo” es clave para evitar la presencia de chicharrita.

Respecto a la población de este vector que transmite el spiroplasma en maíz, el Dalbulus maidis, la Red Nacional de Monitoreo, en su informe número 28, confirmó que sus niveles se mantienen bajos. En la región Centro-Norte, el 80% de las localidades no reportó detecciones de la plaga, y solo el 16% presentó capturas mínimas (entre 1 y 4 adultos por trampa). La situación es aún mejor en el Sur, donde el 98% de las localidades no registró presencia de este insecto.