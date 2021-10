Luego de estar un mes y medio luchando por su vida en un hospital de Miami, falleció este sábado Marcelo Frydlewski, esposo de la mediática abogada Ana Rosenfeld. Había contraído Covid 19 y su salud se complicó, por lo que estaba en coma. La noticia fue confirmada por Luciana Salazar, amiga íntima de la letrada, y luego por Ángel de Brito.

Luego de conocerse la triste noticia, las hijas de Marcelo le dedicaron unas sentidas palabras a su padre en redes sociales, como así también otros famosos que lo conocieron.

“Pienso en vos papá. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida. Me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegría y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alquien podría soñar tener. Sos enorme papá, luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente. No sé cómo voy a seguir sin vos, pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy. Volá alto papá. Te amo ”, fueron las palabras de Pamela Frydlewski, que acompañó con un video que retrata algunas imágenes junto a su padre.

“Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo. Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi, acá te vamos a extrañar y necesitar mucho ”, fueron las palabras de Stefy, la otra hija de Marcelo y Ana.

Mientras la noticia trascendía, se sumaron sentidos mensajes de algunos famosos, que lo despidieron en las redes sociales, como Luciana Salazar, Marcelo Tinelli, Laura Ufbal, entre otros.