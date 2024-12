Falleció el periodista Jorge Lanata a los 64 años, luego de más de seis meses de internación en el Hospital Italiano y la Clínica de Neurorrehabilitación Santa Catalina de Buenos Aires.

El periodista había ingresado el 14 de junio al hospital para hacerse una tomografía de pulmón y allí se descompensó, por lo cual los médicos decidieron dejarlo internado.

Estuvo con un estricto tratamiento por su cuadro de insuficiencia respiratoria.

El estado de salud de Lanata era delicado. Este 2024 estuvo internado 2 veces: la primera fue en abril, en la Fundación Favaloro, debido insuficiencia respiratoria.

En el 2023 también fue ingresado por una neumonía, después de enfrentar un año de serias complicaciones.

Fue el fundador del diario Página/12 y Crítica de la Argentina, además de varias revistas. Creó programas de televisión como Día D, Periodismo Para Todos y Lanata Sin Filtro.

También en la radio, donde lideró por más de una década. Autor de varios libros y hasta protagonizó un espectáculo de teatro de revista en el Maipo.

Entre sus últimos trabajos de investigación se destaca la denuncia de la corrupción kirchnerista “La ruta del dinero K”. En el ultimo tiempo recibió criticas del presidente Javier Milei.

Biografía de Jorge Lanata

Jorge Ernesto Lanata nació el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata. Fue adoptado y vivió una infancia muy difícil por la enfermedad que tuvo su madre. Una operación por un cáncer la dejó con parálisis cerebral y estuvo postrada por 40 años. Su padre adoptivo se dedicó a cuidarla y él pasó una gran cantidad de tiempo con su abuela y sus tías.

El colegio fue clave para poder comenzar desde muy chico a desarrollar su vocación. En la primaria hizo su primera entrevista y sintió la curiosidad por el periodismo. A los 14 años ya trabajaba en Radio Nacional.

Continuó su labor durante la dictadura militar. Fue mozo mientras escribía para la Revista Siete Días y sumó la experiencia necesaria para desarrollar proyectos propios con los que logró gran reconocimiento.

Gráfica

Fue jefe de redacción a principios de la década del ’80 de la revista El Porteño, mientras que en 1987 fundó el diario Página/12, del cual también fue su director periodístico. Y en 1990 creó la revista Página/30.

Más tarde, el periodista dio vida a la revista Veintitrés, luego llegó EGO y el diario Crítica de la Argentina, en 2007. Colaboró con medios de varios países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela, entre otros. Mientras que lo último que hizo en gráfica fue su columna para el diario Clarín.

Radio

Su primer trabajo fue en Radio Colonia donde escribía informes a los 14 años.

Pasó por Radio Belgrano y su labor en Rock&Pop fue el que le valió su primer Premio Martín Fierro de la Radio en el año 1995 por mejor programa periodístico.

Llegó a Radio Colonia de Uruguay y tiempo después desembarcó en Radio del Plata con los ciclos “Lanata AM” y “Lanata PM”. En 2012 fue contratado por Radio Mitre para hacer su ciclo “Lanata sin filtro”, uno de los más exitosos del medio, acaparando el mayor caudal de oyentes.

Televisión

Jorge Lanata hizo algunas apariciones en ficciones, pero su desempeño en televisión fue básicamente en la conducción de programas periodísticos, con mucho contenido propio y de investigación. “Día D”, fue el programa que hizo en América TV y que le valió una gran cantidad de premios y de reconocimiento por parte del público y por parte de sus colegas.

En 2012 inició por la pantalla de eltrece su ciclo “Periodismo para todos”, un programa de investigación muy crítico a la política kirchnerista, que por ese entonces estaba en el poder. El informe “La ruta del dinero K” le valió buenas mediciones de audiencia y premios internacionales.

Premios

Triunfó tanto en radio como en televisión y se alzó con una cantidad muy grande de premios.

Además de llevarse estatuillas en los Premios Clarín, Konex, Tato y Éter, fue muy reconocido por APTRA en las entregas de los Premios Martín Fierro, tanto por su trabajo en radio como en televisión.

Lanata fue reconocido por sus ciclos. Fue distinguido por haber hecho el “mejor programa periodístico de radio” en dos oportunidades, el “mejor programa periodístico en televisión” en siete oportunidades. Además ganó once veces por “mejor labor periodística” y en 2015 se llevó el Martín Fierro de Oro.

Vida personal

Su vida siempre llamó la atención. Desde su infancia difícil hasta una adultez marcada por problemas graves de salud, al público le interesó saber cómo vivía su vida Jorge Lanata.

El conductor tuvo a su hija Bárbara junto a Andrea Rodríguez, aunque después se casó con Patricia Orlando, con quien estuvo desde 1984 hasta 1986. Después mantuvo una relación con la conductora Silvina Chediek durante los años 1990 y 1991.

Junto a Sara Stewart Brown tuvo a su hija Lola. Ellos estuvieron juntos desde 1998 hasta 2016. Un año antes de la separación, su mujer le donó un riñón. Se trató del primer trasplante renal cruzado de Latinoamérica. Sara le donó el suyo a un joven y Lanata recibió el de la madre del receptor.

Para ese entonces su salud ya había estado en el centro de la polémica en varias oportunidades. Nunca quiso dejar de fumar, a pesar de las indicaciones médicas.

Su última relación fue con la abogada Elba Marcovecchio, desde 2020. Se casaron el 23 de abril de 2022. Tras la boda, la abogada había contado qué la enamoraba de él: “Jorge es feminista, cree en la fuerza y en la energía que tenemos las mujeres y eso me encanta de él… Jorge es transparente, tal cual como se lo ve. Y yo me enamoré de él, con todo lo bueno y toda la cuestión que trae aparejada. Me parece muy importante que sea libre de poder expresarse libremente”.

Con información de Noticias Argentinas