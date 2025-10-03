Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, falleció este viernes a los 97 años. Había llegado al país en 1939 desde Milán, escapando de las leyes raciales del fascismo de Mussolini.

La historia de Vera se vio atravesada por dos genocidios que le costaron la vida de dos de sus familiares. Por un lado, su abuelo murió en Auschwitz; por otro, su hija fue desaparecida en los años setenta.

En Buenos Aires, estudió en una escuela italiana y más tarde se dedicó al periodismo, trabajando durante años en la agencia ANSA. Conoció a su esposo, el ingeniero Jorge Jarach, con quien tuvo a su única hija, Franca.

Con la llegada de la dictadura militar en Argentina, en 1976, su hija de 18 años, fue secuestrada y desaparecida en la ESMA. Desde entonces, se convirtió en una referente de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

El 25 de junio de 1976, su hija Franca Jarach, de 18 años, fue secuestrada por la dictadura. Había sido abanderada del Colegio Nacional Buenos Aires y participaba en la militancia estudiantil. Según reconstrucciones posteriores, estuvo detenida en la ESMA y fue víctima de los “vuelos de la muerte”.

A sus 96 años obtuvo la ciudadanía argentina, tras más de ocho décadas en el país. Madres Línea Fundadora la despidió como “compañera inteligente, culta y alegre”, y resaltó que “la sonrisa de Franca seguirá siendo la bandera de innumerables jóvenes”.

Su legado quedó sintetizado en la frase que repetía una y otra vez: “Nunca Más el Silencio”. Con esa consigna, Vera Jarach será recordada como una de las voces imprescindibles en la memoria colectiva argentina.