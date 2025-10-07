El presidente Javier Milei ordenó comenzar con el proceso de extradición de Federico "Fred" Machado después del fallo de la Corte Suprema de la Nación y tras el escándalo en torno al candidato a diputado removido José Luis Espert.

"El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley", expresó la Oficina del Presidente en X.

Este martes los tres jueces que integran la Corte Suprema confirmaron por unanimidad el proceso de extradición contra el empresario que demandó la Justicia de Estados Unidos por una causa vinculada con el narcotráfico.

La investigación que se tramita en suelo norteamericano desde el 2021, tiene a Machado bajo detención domiciliaria en la casa de su madre en la localidad rionegrina de Viedma.

Ver: La Corte Suprema confirmó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos



Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pronunciaron sobre la situación de Machado dos días después del apartamiento de Espert de la lista de La Libertad Avanza, quien estaba relacionado con el empresario desde la campaña 2019 y no pudo explicar el cobro de 200 mil dólares que fue hallada en la causa que se tramita en Texas.

En relación este pago, denunciado por el candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió este martes la imputación de Espert por lavado de dinero.

La decisión final sobre Machado estaba en manos de Milei, con quien comparte abogado defensor, debido a que el trámite de extradición deja en manos del Poder Ejecutivo la habilitación o el rechazo en un plazo de diez días.