"Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, dijo sin eufemismos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa inédita, ante la comitiva argentina encabezada por el mandatario Javier Milei.

Tras 55 minutos de monólogo, con el secretario del Tesoro Scott Bessent intercalando algunas precisiones, Trump dejó bien en claro que la potencial ayuda financiera para la Argentina (¿se puede seguir hablando de salvataje?) estará supeditada a los resultados electorales del próximo 26 de octubre.

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”, expresó el republicano ante Milei, que seguía las respuestas con un traductor en simultáneo.

“Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros”, dijo el norteamericano.

Las repercusiones de semejante evento político no se hicieron esperar, cuando restan menos de dos semanas para unos comicios que pueden resultar cruciales para los próximos años de la política doméstica.

Desde Córdoba, la diputada Natalia de la Sota, que aspira a renovar su banca, posteó un párrafo elocuente tras el encuentro bilateral, del que quedaron más dudas que certezas.

"Se vienen tiempos difíciles", fue la línea que dejó De la sota, en plena campaña electoral

"La escandalosa injerencia del presidente Donald Trump en la política argentina, ofreciendo apoyo electoral a Milei y condicionando inaceptablemente cualquier ayuda a la Argentina, tiene demasiado olor a pérdida de independencia económica, de soberanía política y sobre todo de pérdida de justicia social", publicó De la Sota en su cuenta de X, en un mensaje de indudable raíz justicialista.