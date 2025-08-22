El escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, por el cual fue removido de su cargo Diego Spagnuolo, afecta al Gobierno Nacional y le da un nuevo dolor de cabeza en una semana cargada de reveses.

En los audios que se le atribuyen al ahora ex titular del área de Discapacidad se menciona el nombre de la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, como así también el de otras figuras de peso como Lule y Martín Menem.

En ese marco, la diputada nacional Natalia de la Sota le solicitó al mandatario nacional que se exprese al respecto, que brinde una explicación. Lo hizo mediante sus redes sociales, en la que arrobó al líder libertario.

“Presidente Javier Milei, en las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la ANDIS, fondos que deberían tener un sólo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La información señala que los responsables directos serían personas de su entorno, por lo que exigimos y merecemos una explicación. Es su responsabilidad informar y dar respuesta”, publicó De la Sota.