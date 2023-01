“¡Es hora de empezar a guardar las fechas para ver algunas de las películas del 2023 que no te podés perder!”, anuncia Netflix y presenta un video con algunos de los filmes que pronto se podrán ver vía streaming.

“Año nuevo, películas imperdibles de Netflix nuevas. Y Netflix tiene algo para todos los amantes del cine, para cada estado de ánimo y para entretener al mundo entero”, continúa.

El anuncio detalla “Con reconocidos cineastas y las estrellas más queridas, junto con algunas caras nuevas, estamos creando nuevos y épicos mundos, además del regreso de las favoritas de los fans con nuevas secuelas”.

Mirá la lista de las películas que llegan a Netflix este 2023 con fechas de estreno:

Reencuéntrate con adorados personajes en las secuelas Misterio a la vista, con Adam Sandler y Jennifer Aniston interpretando a dos detectives privados, y Misión de rescate 2, con una dosis de acción electrizante cortesía de Chris Hemsworth.

Experimenta el épico universo de la película de sci‑fi de Zack Snyder, Rebel Moon. Quédate con ganas de ver más con Leave the World Behind de Sam Esmail, protagonizada por Julia Roberts y Mahershala Ali; el regreso de Idris Elba a Luther: Cae la noche, y el drama de David Yates The Pain Hustlers.

Además, llega la comedia romántica con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher Tu casa o la mía, y Nicole Kidman y Zac Efron en los enredos familiares de A Family Affair. La acción no queda atrás cuando Jennifer Lopez se convierte en una mercenaria en The Mother y Kevin Hart participa en un robo de escala internacional en la película de F. Gary Gray Lift.

Disfruta de Heart of Stone, una historia de acción extrema que protagoniza Gal Gadot, y acompaña a John Boyega y Jamie Foxx en el sórdido misterio de El clon de Tyrone. Transpórtate con toda la familia a una aventura fantástica con Millie Bobby Brown y Angela Bassett en Damsel, o ríete hasta que no puedas más con la voz en inglés de Adam Sandler como una original mascota en la película animada Leo.