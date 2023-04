Con el 90% de las mesas escrutadas, la fórmula de Rolando Figueroa y Gloria Ruíz se imponen con el 35,58 % de los votos al representante del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Marcos Koopman que logra el 32,71 % de los sufragios y por ahora desalojan del poder al MPN después de 62 años.

Figueroa, ex integrante del MPN, llegó con el apoyo de Mauricio Macri y la mayoría del PRO, que no hizo lo propio con la lista de Juntos Por el Cambio. Ex vicegobernador de Omar Gutiérrez desde 2015 hasta 2019 y actual diputado del MPN, se desprendió de la estructura partidaria y armó el frente Neuquinizate, con colectoras del PRO, peronistas, radicales, socialistas y el Frente Grande.

Mientras tanto, el Frente de Todos obtiene casi el 12,61% y se ubica en tercer lugar, mientras que el representante de Avanza la Libertad de Javier Milei, se ubica cuarto con el 8,32%.

En cuarto lugar se ubica Juntos por el Cambio con el 3,93% de los sufragios y en quinto lugar Izquierda Unida con el 3,39%.

Había 574 mil electores habilitados para votar y la asistencia llegó al 76% del padrón habilitado. Neuquén representa el 1,53% del padrón nacional.

VER: Neuquén y Río Negro inauguran el calendario electoral provincial en el país: lo que hay que saber

Los candidatos a gobernador y vicegobernador son:

-Marcos Koopmann y Ana Pechen (MPN)

-Rolando Figueroa y Gloria Ruiz (Comunidad)

-Pablo Cervi y Jorge Taylor (Juntos por el Cambio)

-Ramón Rioseco y Ayelén Gutiérrez (Frente de Todos)ç

Noticia en desarrollo