El cantante, compositor y freestyler cordobés, acaba de lanzar "Por todo" junto al videoclip filmado en Villa del Totoral. Nhimo se encuentra transitando una gran etapa creativa y de crecimiento profesional.



En este lanzamiento cuenta un poco de su vida, sus días y sus metas. El joven se expresa a través del Drill, un subgénero del trap que se originó a principios del 2010 en Chicago.

""Por Todo" es un tema que lo escribí en esas noches desveladas sin saber que hacer de mi vida, le mostré lo que había escrito a mi hermano y me sorprendió su reacción. Me dijo Esta buenisimo, hay que activar el videoclip", explica Nhimo y continúa "A mí no me terminaba de convencer, lo cual decidí pulirlo unos meses e ir a grabarlo con Sanmaja Studios, lo cual le agradezco la paciencia que me tuvo".



El artista agrega "Después de escucharlo terminado, mi viejo me dio la opción de hacerle videoclip. La idea era fantástica pero el tema no me convencía... Mis amigos lo escucharon y me dijeron lo mismo que mi hermano. Ya con toda la buena onda que le habían dado al tema y sin sacarlo ya estaba sonando!! Me pareció bueno hacerle un videoclip y darle un toque más como de mi personalidad", detalla con entusiasmo.

Mirá el videoclip de "Por todo":