Nicki Nicole hizo historia en Rosario con su primer concierto sinfónico junto a Nico Sorín

En el marco de los 300 años de la ciudad de Rosario, Nicki Nicole ofreció su primer concierto sinfónico ante una multitud de 250 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera, acompañada por más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial bajo la dirección del prestigioso Nico Sorín.

Desde temprano, miles de familias, grupos de amigos y fanáticos colmaron los alrededores del parque y del río Paraná, generando un clima de fiesta y gran expectativa. Por la tarde noche Nicki apareció sobre el escenario con un vestido blanco con detalles de pedrería, saludando con emoción: “Qué alegría poder decir esto: Buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido acá”.

La artista abrió su presentación con “Wapo Traketero”, el tema que marcó el inicio de su carrera, y continuó con un potente repertorio que incluyó “Colocao”, “Perdido”, “Sale 1, llegan 2”, “Tiene mi alma”, “Sheite”, “Dispara”, “Alumbre”, “Plegarias” y “Otra Noche Más”. Luego, rindió homenaje a sus raíces santafesinas con una emotiva versión sinfónica de “Olvídala”, de Los Palmeras.

Para el cierre, Nicki eligió “Ojos Verdes”, “Mamichula” y “Parte de Mí”, con los que se despidió entre lágrimas y ovaciones. “Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida”, dijo de manera muy emocionada frente a su ciudad natal.

La puesta del show fue muy imponente en un escenario ubicado en el monumento a la bandera. Las luces, pantallas visuales, arreglos orquestales fueron de alto nivel y la dirección precisa de Sorín crearon una experiencia inolvidable que unió a grandes y chicos. También participaron Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y artistas locales como Delfina, Sofía Gazzaniga y Mery San Dámaso.

El cierre fue una seguidilla de temas con “Ojos Verdes”, “Mamichula” y “Parte de Mí”, este ultimo fue interpretada por Nicki entre lágrimas:

“Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida. Gracias de corazón. No saben lo que emociona estar en casa”, dijo antes de despedirse y pedir una gran foto final con el público, la orquesta y el Monumento de fondo.

El show no solo fue una celebración artística sino también una acción solidaria, ya que se recibieron donaciones para la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, institución emblemática de la ciudad.