Hubo avances en el juicio por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández y la semana pasada el líder de la banda de los "Copitos", Nicolás Carrizo, fue absuelto. La fiscalía consideró que no tenía conocimiento de los hechos que planeaban Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Tras esto, Carrizo dialogó con el medio Radio con Vos y le pidió disculpas a la ex presidenta, además de que brindó detalles sobre la imagen de Sabag Montiel.

Cabe aclarar que Carrizo estuvo preso durante casi tres años mientras avanzaba la investigación y el juicio. El miércoles pasado fue liberado. "Las disculpas sinceras son hacia Cristina Kirchner", dijo en la entrevista.

Carrizo tenía en su celular una serie de mensajes donde se expresaba como un partícipe del hecho. Sin embargo, la investigación comprobó que no sabía del plan. "Era un show del tema", justificó al aclarar que había escrito algunos mensajes a sus amigos “en joda”.

También esbozó una hipótesis sobre por qué Sabag Montiel quiso asesinar a la ex presidenta: dijo que lo hizo para “impresionar” a ella, que era su novia. Y que todo derivó de situaciones de humillación que ella ejercía sobre él.