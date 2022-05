Las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) son sencillas y toda la ciudadanía debería conocerlas para poder ayudar a personas en situaciones de emergencia. Incluso, en esos pocos minutos pero esenciales, pueden llegar a salvar vidas. No se requieren habilidades previas; sólo es cuestión de entrenarse.

Un paro cardíaco puede producirse en cualquier momento y la víctima podría ser un ser querido o alguien a quien podamos ayudar. Cada segundo cuenta.

La reanimación cardiopulmonar consiste en una serie de maniobras tendientes a restaurar la circulación y la ventilación en una persona cuyo corazón no late y que no es capaz de respirar por sí misma.

Qué hacer ante las cuatro situaciones potencialmente fatales

Hay cuatro emergencias que pueden presentarse y ponen en riesgo la vida: paro cardíaco, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En el primer caso, la persona no está consciente, no se mueve y no respira, aquí corresponde activar el sistema de emergencias médicas y comenzar las maniobras de RCP. En los restantes y ante cualquier duda, corresponde activar el sistema de emergencias médicas y quedarse con la víctima hasta que llegue la ayuda profesional.

Muchas veces la primera manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita y en estos casos la víctima puede recuperarse si recibe reanimación cardiopulmonar (RCP) en forma inmediata.

Estudios a nivel mundial demuestran que cuando alguien sufre un episodio de muerte súbita y es atendido en forma precoz e inmediata con maniobras básicas de RCP y acceso a la desfibrilación precoz, puede aumentar dos y tres veces las posibilidades de sobrevivir

Es importante saber que las maniobras se inician cuando alguien ya sufrió un paro cardiorrespiratorio, es decir, cuando ya sobrevino la muerte. En este caso, la persona no respira y el corazón deja de bombear sangre. La RCP (compresiones torácicas y respiración artificial), hace circular sangre oxigenada hacia el cerebro, el corazón y otros órganos vitales.

¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich cuando alguien se atraganta?

En el caso de ahogamiento por la ingesta de algo que obstruya las vías respiratorias, lo que se debe hacer es la denominada "maniobra de Heimlich".

Cuando una persona se atraganta y no puede respirar, generalmente se lleva las manos al cuello y se le enrojecen el rostro y el cuello. Hay que proceder de la siguiente manera:

-Abrazar a la persona por la espalda y por debajo de sus brazos.

-Poner una de tus manos en puño cerrado cuatro dedos encima de su ombligo, en la línea media del estómago

-Coloca tu otra mano sobre el puño.

-Reclinar tu cuerpo un poco hacia delante

-Hacer presión sobre el abdomen en sentido hacia atrás y arriba.

-Continuar la maniobra hasta que salga el objeto que obstruye.

También se puede hacer sentado, para ello es necesario:

-Sentar a la persona en una silla y ubicarse por detrás, con tu cuerpo a la altura del suyo.

-Abrazar a la persona por la espalda y por debajo de sus brazos.

-Poner una de tus manos en puño cerrado cuatro dedos encima de su ombligo, en la línea media del estómago, y coloca tu otra mano sobre el puño.

-Hacer presión con tu puño sobre su abdomen, hacia atrás. Repetir el movimiento hasta 5 veces.

¿Cómo hacer RCP ante una situación de emergencia?

En caso de que se presente una situación de emergencia que requiera de la reanimación cardiorespiratoria, se aconseja seguir los siguientes pasos:

-Evaluar que la escena sea segura y permita actuar sin poner en peligro su vida.

-Realizar presión en ambos hombros y preguntar con voz fuerte “¿Se encuentra bien?”

-Llamar (si se encuentra solo) o pedir a alguien concreto que llame a una ambulancia. Explique que se trata de una persona que no responde, por lo que deben llevar un DEA.

-Comenzar las maniobras de reanimación: Colocar una mano sobre la otra, entrelazadas y el talón de la mano de abajo en el centro del pecho, en la mitad inferior del esternón. Comprimir el pecho de la víctima entre 5 y 6 cm. de profundidad. Esta maniobra debe realizarse a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, realizando secuencias de 30 compresiones y dos ventilaciones.

