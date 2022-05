Una mujer tenía todo listo para comenzar a trabajar en una concesionaria en Buenos Aires, pero cuando el empleador vio que ella usaba en su WhatsApp la frase “Ni una menos” y mostraba un pañuelo verde, decidió no contratarla. “Prefiero buscar otro estilo de mujer, lo que sería para ustedes una oprimida del patriarcado", le comunicó.

El insólito y discriminatorio incidente rápidamente se viralizó, debido al desubicado mensaje que el hombre le mandó, avisándole que no la contrataría.

María Belén no podía creer lo que leía: “Hola. Disculpame pero te seré honesto. Vi tu estado 'Ni una menos', sos pañuelo verde e ibas a venir a un ambiente muy machista. Ahí los muchachos hacen chistes que ustedes toman muy susceptiblemente todo para el carajo", comenzaba.

Posteriormente, el hombre, con un claro prejuicio machista, le escribió: "Si dicen y decimos 'buen día señorita' ustedes creen y piensan 'me quiere culear' si decimos 'en qué la puedo ayudar' ustedes piensan 'este es un abusador', escribió el empleador, quien justificó dejar a Belén sin el empleo diciendo "Entonces prefiero buscar otro tipo de mujer, lo que sería para ustedes una oprimida por el patriarcado".

El mensaje termina diciendo: "Perdoná pero sé evitar futuros conflictos y hacerte pasar futuros disgustos por estos chicos que tengo, que seguramente los sientas como opresores machistas. Gracias, mañana no comiences".

La palabra de Belén tras el episodio

Belén confesó que al recibir el mensaje lo primero que hizo "fue llorar mucho porque estaba ilusionada con el hecho de haberlo conseguido”.

"Ya me habían dado el sí. Ya me habían pasado los horarios y el sueldo. Iba a empezar el miércoles a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde del martes me escribió el mensaje, que todavía no puedo creer", dijo la joven.

La chica aclaró en declaraciones a Tiempo Argentino que tiene una amplia experiencia en trabajo con hombres y que incluso es periodista deportiva. "Si vio mi currículum hubiera visto que trabajé en una gomería, un ámbito de hombres y aparte soy periodista deportiva. O sea, trabajé con muchos hombres y no maté a ninguno. Realmente no puedo entender su cabeza", lamentó.

María Belén contó que a partir de lo que sucedió muchas mujeres se solidarizaron con ella y le contaron sus experiencias. Por otro lado, señaló que hizo la denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Fuentes: Perfil; Tiempo Argentino