La perfección estética siempre fue la meta a alcanzar por muchas mujeres, y también hombres, sobre todo cuando las cálidas temperaturas se acercan y el cuerpo comienza a despojarse de ropas.

Publicidades que reflejan pieles tersas y aterciopeladas, cabellos sedosos y brillantes y cuerpos tallados cual escultura de Miguel Ángel, llevan poco a poco a la decepción, la falta de aceptación y la búsqueda del cambio de nuestros cuerpos, en muchas ocasiones poniendo en juego la salud.

En los últimos años han surgido varios movimientos que promueven la aceptación de los cuerpos, en contraposición de la búsqueda para alcanzar el denominado modelo de "cuerpo hegemónico", impuesto por la cultura occidental y alude en la actualidad al cuerpo sano, estilizado, joven y sobre todo blanco.

Los cuerpos son heterogéneos, disidentes, con variedad de tamaños, formas, géneros y colores.

Qué es el Body Positive

El movimiento Body Positive (Cuerpos en Positivo) nació en el 2007 y cada vez pisa con más fuerza en las mujeres de la actualidad.

Esta corriente se explica como una invitación a pensar, reflexionar y replantear estereotipos planteados por la sociedad. Busca visibilizar lo que se ha escondido y querido tapar por décadas: las realidades del cuerpo humano y del ser humano llámese orientación sexual, estrías, celulitis, acné, alopecia, pecas, baja estatura, sobrepeso, enfermedades, cicatrices etc.

La aceptación de cada cuerpo y el respeto y la opinión por el cuerpo ajeno (body shaming), es un proceso que en algunas personas puede llevar su tiempo.

El Body Positive nació con el fin de integrar los cuerpos con más curvas en las campañas publicitarias y la oferta de prendas de ropa, sin embargo el hashtag #normalizenormalbodies pretende incluir dentro de este espectro a todas aquellas mujeres que ni tienen cuerpo de modelo ni tampoco sobrepeso.

La diversidad corporal y la identidad femenina es mucho más heterogénea que dos etiquetas. Las mujeres demasiado delgadas, aquellas que sienten que no tienen una figura compensada, quienes sufren acné o problemas circulatorios como las varices en las piernas tampoco encajan en el canon de belleza que promueve la publicidad, pero hasta ahora tampoco tenían un movimiento que las incluía, detalla Irene Sierra para Women's Heatlh.

Ejemplo de Body Positive en Argentina es la modelo Brenda Mato.

Chau coloración, hola canas

En los últimos meses - acentuado con énfasis durante la pandemia- muchas mujeres optaron por dejar de cubrir sus canas, dejándolas aparecer, aceptando el paso del tiempo que, claro, nada tiene de malo.

Ejemplos de ellos en Argentina fueron Carla Conte y Cecilia Dopazo.

La actriz de 51 años había expresado: "Que placer cuando somos libres, libres de nuestros propios prejuicios, de nuestros miedos, de nuestros pensamientos crueles hacia nosotras. El camino de la aceptación es eso, un camino, un proceso, un recorrido por todas nuestras inseguridades donde al final nos abrazamos fuerte y nos queremos como somos. Ese día somos libres de nuestros fantasmas y somos lindas desde adentro".

Andy McDowell, la modelo y actriz de 63 años, lució su cabello gris enrulado en los Premios Oscars 2020.

"Creo que eso es lo que me empezó a pasar. Creo que la edad en mi cara, para mí, en mi opinión personal, ya no coincidía con mi pelo. De alguna manera, siento que parezco más joven ahora porque se ve más natural. No es como si estuviera tratando de ocultar algo. Creo que es un movimiento, una demostración de poder, y eso es lo que les decía a mis managers. Es exactamente lo que necesito hacer ahora", ha reivindicado MacDowell.

Cuerpos reales

Las redes sociales están invadidas de mujeres que lucen sus soñadas curvas, modelos que acaban de ser madres y no lucen como puérperas. Sin embargo, y afortunadamente, también se muestran otras realidades.

Aquí podemos tomar como ejemplo a algunas influencers que, muchas veces desde el humor, normalizan los cuerpos reales: cuerpos post parto, con rollitos, celulitis, estrías.

Karen Barg (Karonchi), maquilladora argentina y madre.

Flor Scherenberg, ex modelo, madre de tres niños.

La cantante Camila Cabello fue noticia hace unos meses por un posteo en sus redes sociales. Contó: "Estaba corriendo por el parque pensando en mis cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Y llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo”.

"No estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete panza todo el rato. Y pensé ‘vaya’ pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda”, continúa contando la intérprete de "Havana".

Y concluyó su mini discurso agradeciendo lo que tiene: "Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos".

Marcas hacia la inclusión

La publicidad tiene como objetivo informar pero sobre todo persuadir. Cuando esta persuasión impacta sobre la salud, se pasa un límite que no se puede aceptar.

Así, por ejemplo, en el mes de julio de este año, Pinterest aplicó una nueva política publicitaria que prohíbe todos los anuncios con lenguaje e imágenes que promuevan la pérdida de peso.

La industria de la indumentaria, desde su lugar, empieza a aportar a la inclusión de la diversidad: no todas las mujeres usan talle 26 de pantalón.

En Córdoba, la marca Tomás & Anouk trabaja con distintos talleres para llegar a un público con cuerpos variados. En su cuenta de Instagram destacan que tienen "TODOS los talles". Tienen 17 talles de jeans!

Le Petite Mort y Rouxurie, son empresas cordobesa de lencería que, como muchas, impulsa campañas publicitarias con cuerpos normales y no hegemónicos.

Los grandes tanques de la moda como Victoria's Secret y Calvin Klein también están haciendo lo suyo.

En el caso de Calkin Klein, desde el 2019 comenzó a usar modelos tallas grandes (Plus Size) para reinventar su marca.

Victoria's Secret, la empresa estadounidense que diseña lencería y otros productos de belleza femenina, conocida por su marketing y marca de alta visibilidad, comenzando con un catálogo popular y seguido por un desfile de modas anual el Victoria's Secret Fashion Show con supermodelos apodadas Ángeles, vió como comenzaban a hundirse sus ventas y desde el 2019 no sólo dejó de emitir su desfile sino que comenzó a incorporar nuevos modelos, no normativas, entre sus filas.

Winnie Harlow es una joven modelo canadiense instalada en Estados Unidos. ¿Su característica? Tiene vitiligo.

Pese a que en varias etapas de su carrera le pusieron trabas por la despigmentación de su piel, hoy Harlow es considerada exótica por sus manchas simétricas en el rostro.

La modelo ha comentado que diseñadores y fotógrafos hablan de ella casi como de un tesoro y le ha sorprendido cómo lo mismo que le causó tanto dolor y burla, ahora es motivo de alabanzas y halagos.