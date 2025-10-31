Noviembre llega con otro aumento: el Gobierno sube otra vez el gas

Después del último aumento, el Gobierno volvió a meter mano en el precio del gas. Esta vez anunció una suba del 7% al 7,20% en el fondo fiduciario para zona fría, que se aplicará a cada metro cúbico de gas que entra a la red en todo el país.

La resolución, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial, confirma que el cambio impactará en las tarifas finales con un aumento promedio del 3,8% desde noviembre.

Además, el ENARGAS deberá ajustar los procedimientos de facturación para que las empresas apliquen el recargo correctamente. El aumento no solo afectará al gas que se vende, sino también al que se usa para autoconsumo, que tendrá el mismo porcentaje de suba.

En Córdoba, donde opera Gas del Centro S.A. el nuevo precio base pasará a ser de 2.912 pesos por unidad.

Ese valor de $2.912 corresponde al precio base que se calcula por cada metro cúbico de gas natural distribuido (por la cantidad que efectivamente consumen los usuarios en sus hogares o comercios). Por otra parte, ese monto sirve como referencia para que las empresas definan las tarifas finales, que luego varían según la zona, el consumo y el tipo de usuario.