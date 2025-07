Este miércoles, la familia de Lian Gael Flores, niño desaparecido el pasado mes de febrero, volvió a marchar en Córdoba en busca de respuestas ante el estancamiento de la investigación.

A cuatro meses de su desaparición, la familia organizó una concentración en la puerta de Tribunales provinciales de Villa María para solicitar que avance la búsqueda a los alrededores de Ballestero Sud, localidad donde fue visto por última vez, y con un pedido desgarrador: “Que no pase lo mismo que con Loan”.

"Queremos saber dónde está mi hijo, que aparezca. No nos dan respuesta, pasaron cuatro meses, estamos desesperados", expresó Elías Flores, papá del niño.

Lian Gael Flores, de tres años, desapareció el pasado 22 de febrero de este año en una zona rural a pocos kilómetros del centro de la ciudad Ballestero Sud, y por él se ofrece una recompensa de $20 millones para quienes tengan información y puedan brindar datos del pequeño.

“Ingresaron dos vehículos y la Justicia no puede sacar un solo dato. Nos llama la atención", comentó el padre del niño.

“Hasta ahorita no hay avances. Nos dicen que trabajan en varias líneas de investigación".

Según detalló Elías, Virginia Carmona, la fiscal federal de Bell Ville, le confirmó que en caso de que los familiares no brindaran información verdadera los iban a someter a un detector de mentiras. En ese sentido, el papá exigió que se utilice ese mecanismo para todos los que dieron testimonio en la causa.

"No queremos que pase lo mismo que Loan", remarcó, haciendo referencia al niño desaparecido en Corrientes que no dejó rastros: "No nos vamos a callar, no nos vamos a rendir".

En tanto, desde la defensa de los papás del niño, a cargo de Darío Baggini, indicaron que incorporarán a "dos expertos en inteligencia artificial para profundizar el análisis del caso".