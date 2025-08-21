Este jueves tuvo lugar la definición de una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso y, por ende, significará una suba en el ingreso de los senadores.

Desde noviembre de este año, el sueldo de los legisladores que integran la Cámara Alta será poco más de $10 millones en bruto.

Cabe recordar que el tema había sido motivo de tensión en el Gobierno Nacional y en dos ocasiones los presidentes de ambas cámaras habían frenado esa suba mediante una resolución.

Sin embargo, desde marzo de este año, esa medida que congelaba los sueldos dejó de tener efecto y las subas salariales de los trabajadores del Congreso volvieron a tener impacto en los ingresos de los senadores y diputados.

Además, en junio, la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la situación respecto a las dietas de los legisladores y dictaminó que cada edil pueda ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas.