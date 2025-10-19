Obsolescencia programada: los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp desde noviembre
Son varios los modelos que dejarán de soportar la aplicación de mensajería tanto en Android como en iPhone a partir del 31 de octubre.
La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de estar operativa en una lista extensa de modelos de celulares Android y iPhone a partir del 31 de octubre y durante el mes de noviembre.
Esta actualización impactará a miles de usuarios, sobre todo a quienes tengan dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad que demanda la plataforma.
Cuáles celulares Android pierden acceso a WhatsApp
La suspensión del soporte alcanzará a una cantidad importante de modelos en las líneas de Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.
Samsung:
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
Motorola:
- Moto G de primera generación
- Moto E (2014)
LG:
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- LG G3
Sony:
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
Otras marcas:
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
Modelos de iPhone sin soporte para WhatsApp
En el caso de Apple, el recorte afecta a versiones de iOS anteriores a 15.1, lo que abarca varios modelos, sobre todo si no han recibido actualizaciones de sistema más allá del iOS que traían originalmente. Los iPhone incluidos en el listado son:
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus