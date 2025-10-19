La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de estar operativa en una lista extensa de modelos de celulares Android y iPhone a partir del 31 de octubre y durante el mes de noviembre.

Esta actualización impactará a miles de usuarios, sobre todo a quienes tengan dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad que demanda la plataforma.

Cuáles celulares Android pierden acceso a WhatsApp

La suspensión del soporte alcanzará a una cantidad importante de modelos en las líneas de Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Galaxy S5

Motorola:

  • Moto G de primera generación
  • Moto E (2014)

LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • LG G3

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V
  • Xperia Z2

Otras marcas:

  • Huawei Ascend Mate 2
  • HTC One M8

Modelos de iPhone sin soporte para WhatsApp

En el caso de Apple, el recorte afecta a versiones de iOS anteriores a 15.1, lo que abarca varios modelos, sobre todo si no han recibido actualizaciones de sistema más allá del iOS que traían originalmente. Los iPhone incluidos en el listado son:

  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus