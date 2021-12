Tras la confirmación del primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en el país, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que "el barbijo en lugares cerrados vuelve a tener un rol importantísimo".

Aseguró también que la nueva cepa no se tradujo en casos más graves y señaló que "nos necesita a nosotros para replicarse, no nos quiere matar".

VER: Registraron el primer caso de variante ómicron en Argentina

"Si bien tiene más mutaciones que Delta, hasta ahora no estamos viendo que tenga impacto en una enfermedad más grave o letal. Los laboratorios y la OMS dijeron que todavía faltan un par de semanas para ver si escapa o no a las vacunas. Es la evolución natural del virus. Lo que buscan es ser más transmisibles y menos letales, porque nos necesitan a nosotros para replicarse, no nos quieren matar", analizó la ministra, en diálogo con Futurock FM.

Para reforzar su idea, la funcionaria remarcó que el primer contagiado argentino es "asintomático, está en perfecto estado y aislado".

Si bien todavía no se sabe la eficacia de las vacunas con respecto a la nueva variante, Vizzotti pidió completar los esquemas: "Todavía no sabemos si Ómicron va a escapar a las vacunas, pero sí sabemos que es mejor tener dos dosis para cualquier variante, aunque responda menos. Y por supuesto tener los refuerzos".

En este sentido, agregó: "No buscamos que no haya casos, es imposible que no haya; buscamos que los casos sean lo más leve posibles".

Consultada sobre el avance de la inoculación en el país, con 30 millones de personas inmunizadas con dos dosis, la ministra reconoció que la vacunación "estaba planchada".

Y explicó: "La velocidad de vacunación siempre va a ser más lenta que cuando teníamos a toda la población por vacunar, pero sí está avanzando, y mucho, sobre todo después de que el Consejo Federal de Salud pusiera en relevancia completar los esquemas" e insistió en completar los esquemas de vacunación y darse la dosis de refuerzo: "La Nación tiene stock de dosis para avanzar".

En otro orden la ministra de Salud fue consultada sobre la implementación del pase sanitario, y dijo al respecto que "arrancará con las actividades de más riesgo y luego cada jurisdicción pueda ampliarlo a otras".

VER: Desde Córdoba, Vizzotti ratificó el pase sanitario y llamó a completar la vacunación