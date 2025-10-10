Importante despliegue comunicacional este viernes por parte del Gobierno nacional para anunciar una posible inversión extranjera de “hasta 25.000 millones de dólares" en la Argentina.

Se trata de un proyecto de la empresa OpenAI, en el marco de una inversión dentro del esquema de incentivos para la inversión RIGI.

Sam Altman, dueño de OpenAI, denomina estos centros de datos, que propone instalar en la Argentina, como Stargate. Los Stargate se encuentran actualmente en varias partes del mundo.

"OpenAI y Sur Energy han firmado una carta de intención (LOI) para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora", se comunicó al final del encuentro.

De la reunión participaron Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer Open AI, Demian Reidel, jefe de asesores del Presidente y Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic y de Sur Energy. También estuvieron por parte de OpenAI Benjamín Schwarz, gerente de Asociaciones y Políticas de infraestructura; Mohammed Husain, ingeniero de Soluciones; Ivy Shindewolf, a cargo de Política Internacional y Alianzas, y Nicolás Andrade, líder de Políticas Públicas para Latinoamérica y Caribe.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI, en un video difundido tras dar a conocer la carta de intención. Milei se había reunido con Altman un año atrás en Estados Unidos.

"Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina", explicaron.