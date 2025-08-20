La Justicia ordenó este miércoles la detención de Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, vinculado con la producción del fentanilo contaminado que afectó a gran parte del país en los últimos meses.

Integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional realizaron diez allanamientos por orden del juez de la causa, Ernesto Kreplak. En esas tareas se detuvo a diez personas.

Cabe recordar que tanto HLB Pharma como Laboratorios Ramallo, ambas a cargo de García Furfaro, están siendo investigadas por la muerte de más de 70 personas en todo el país.

Las otras personas detenidas son: Diego y Damián García, hermanos del titular de las firmas, que llevaban el control de las actividades de los laboratorios; Nilda Furfaro, madre de estos y accionista y vicepresidenta de HLB; Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios; y Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, directores técnicos.

Por último, también fueron detenidos los accionistas y autoridades de la empresa Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y a su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.