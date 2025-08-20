Ordenaron la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado
El titular de la firma HLB Pharma ya había sido procesado por otra causa este miércoles. En total, y tras una serie de allanamientos, fueron detenidas diez personas relacionadas a la empresa.
La Justicia ordenó este miércoles la detención de Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, vinculado con la producción del fentanilo contaminado que afectó a gran parte del país en los últimos meses.
Integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional realizaron diez allanamientos por orden del juez de la causa, Ernesto Kreplak. En esas tareas se detuvo a diez personas.
Cabe recordar que tanto HLB Pharma como Laboratorios Ramallo, ambas a cargo de García Furfaro, están siendo investigadas por la muerte de más de 70 personas en todo el país.
Las otras personas detenidas son: Diego y Damián García, hermanos del titular de las firmas, que llevaban el control de las actividades de los laboratorios; Nilda Furfaro, madre de estos y accionista y vicepresidenta de HLB; Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios; y Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, directores técnicos.
Por último, también fueron detenidos los accionistas y autoridades de la empresa Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y a su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.