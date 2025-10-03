El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo a raíz del Decreto 682/2025, que eliminó de manera transitoria las retenciones a granos y subproductos.

El legislador cordobés sostiene que la medida permitió que un número reducido de cerealeras concentrara en apenas tres días operaciones de exportación por 7.000 millones de dólares, dejando al margen a la mayoría de los productores.

Además, remarcó que hubo operaciones declaradas sin respaldo físico de mercadería y a presuntos acuerdos previos con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el escrito, el Estado habría dejado de percibir alrededor de 1.500 millones de dólares en recaudación. El caso fue encuadrado en posibles delitos vinculados a administración fraudulenta, defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes e información privilegiada.

La denuncia quedó radicada en la Justicia federal, que deberá definir si abre una investigación sobre el impacto del decreto y el rol de los funcionarios señalados.