En otra jornada cargada de reveses legislativos para el gobierno de Javier Milei, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales de salud, norma que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar al Hospital Garrahan, en conflicto desde hace dos meses en rechazo a la política de ajuste de la administración libertaria.

Como ocurrió unas horas antes con el financiamiento universitario, la ley fue sancionada con una mayoría que superó con creces los dos tercios del total de los 72 senadores, relación de fuerzas que podría garantizar la posibilidad de que la Cámara alta pueda insistir en su sanción una vez que la norma sea vetada, tal como prometió el jefe del Estado.

Tras casi cinco horas de debate, el tablero del recinto del Senado marcó un aplastante resultado de 62 votos a favor y sólo 8 en contra. Fue el corolario de una jornada negra para la Casa Rosada, ya que, en el principio de la jornada, la Cámara alta había rechazado cinco decretos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que quedaron, así, definitivamente derogados.

La sanción de la ley se alcanzó con el voto del kirchnerismo, la UCR, Pro, fuerzas provinciales y hasta de varios legisladores que jugaron en el último año y medio como habituales aliados de la Casa Rosada. Las esquirlas del cierre de listas, que dejaron un tendal de heridos por la política de alianzas aplicada por Karina Milei, y el profundo calado social de los temas en debate confluyeron para configurar el tremendo cachetazo legislativo.

Cordobeses dando la nota

Tanto fue así que sólo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a los senadores libertarios en su rechazo del proyecto y en la defensa de la prédica de la Casa Rosada por su supuesto sostenimiento contra viento y marea del superávit en las cuentas públicas. Una prédica que choca de frente con la decisión de bajar ciertos impuestos que, naturalmente, disminuyen los ingresos del fisco.

Más allá de las constantes críticas a la política de ajuste fiscal del Gobierno, el debate tuvo un momento de alto voltaje emotivo cuando intervino el cordobés Luis Juez (Pro), padre de una niña con parálisis cerebral y paciente del Hospital Garrahan, quien, con la voz quebrada, aseguró que estaba dispuesto a darle al hospital lo que necesitara porque “claramente se lo merece”.

“No nos pueden robar la última esperanza que nos queda de que algo se puede hacer con nuestros hijos; y esa esperanza se construye sólo en el Garrahan. No sé cuánta plata es esto, pero lo que necesite el Garrahan, claramente se lo merece”, cerró su intervención Juez, con la voz quebrada y casi al borde del llanto. Es la segunda vez en lo que va del año que el cordobés se manifiesta obligado a desmarcarse del Gobierno de Javier Milei, en contra de sus expectativas de ser el próximo candidato a gobernador libertario.

La ley

La ley le ordena al gobierno de Javier Milei aplicar una recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud no asistencial, incluyendo en la mejora a los residentes nacionales de todas las especialidades que desempeñan tareas en las instituciones sanitarias, sean de carácter pediátrico o no.

Además, exime del pago del impuesto a las Ganancias a ítems como las horas extras y de guardia para todo el personal de salud que se desempeña en instituciones de salud públicas y privadas.

En cuanto a la inyección presupuestaria, la norma sancionada esta madrugada ordena la asignación, de manera prioritaria e inmediata, de los recursos “para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

En ese sentido, el texto sancionado apela a la ley de emergencia pública para habilitar la adquisición y compra de insumos críticos y básicos mediante mecanismos excepcionales, para garantizar la velocidad en la provisión de los materiales.

Salvo por el oficialismo, la iniciativa fue apoyada en el recinto por todo el arco opositor, con fuertes críticas contra la administración libertaria y su política de ajuste fiscal como sostén del dogmático superávit en las cuentas públicas que profesa Milei.

El peronista Guillermo Andrada (Catamarca) criticó la política financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, y la contrapuso con la situación que vive el hospital. “La timba del dólar futuro son cuatro presupuestos del Garrahan”, destacó el senador, que es médico oftalmólogo, antes de afirmar que “así como el jefe de Gabinete le dio 100.000 millones a la SIDE, perfectamente se los puede dar al Garrahan”.

El legislador catamarqueño subrayó que el Garrahan “atiende el 40% de los cánceres infantiles de nuestro país” y que “hace las cirugías más complejas a las que se puede tener acceso cuando un niño de nuestro país lo necesita”.

“Hoy es el día más triste que me toca vivir como senadora. Tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto”, afirmó, por su parte, Natalia Gadano (Santa Cruz).

Mutis por el foro

En un hecho llamativo, ningún senador oficialista argumentó en contra del proyecto durante el debate. Estaba previsto que hablara el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche (Jujuy), pero se bajó de la lista de oradores.