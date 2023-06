El calendario electoral en Argentina sigue adelante el próximo domingo 2 de julio, en el que San Juan finalmente podrá elegir gobernador y vice, tras la suspensión de los comicios para esos cargos por parte de la Corte Suprema de Justicia, cinco días antes del 14 de mayo en el que estaban fijadas, mientras que en la provincia de Santa Fe habrá Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para que las distintas fuerzas definan sus candidatos para la elección general.

San Juan

En la provincia cuyana, solo se votará para gobernador y vice, teniendo en cuenta que tras la suspensión de la Corte, el 14 de mayo si se realizaron los comicios en los que se eligieron legisladores provinciales e intendentes y concejales en 19 distritos.

En la contienda, el Frente de Todos tuvo un importante triunfo, ganando 15 de las 19 intendencias que tiene San Juan y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

El máximo tribunal dispuso que el actual gobernador, Sergio Uñac no podía ser candidato a la reelección ya que la Constitución no se lo permitía. Es por eso que el mandatario sanjuanino desistió finalmente y postuló a su hermano, el senador provincial Rubén Uñac, para encabezar la fórmula como candidato a gobernador, será acompañado por Cristian Andino como candidato a vicegobernador, por la sub agrupación Vamos San Juan, que dentro del Frente de Todos lidera el gobernador Uñac.

Por su parte, Juntos por el Cambio la fórmula es encabezada por Marcelo Orrego y su candidato a vice gobernador es Fabián Martín.

Santa Fe

En las PASO de Santa Fe 2023 se votará con Boleta Única y se presentan los siguientes frentes electorales a gobernador y vicegobernador:

Juntos Avancemos

-Elijo Hacer: Marcelo Lewandoswki-Silvina Frana

-Unamos fuerzas: Leandro Busatto-Alejandra Gómez Sáenz

-Unidad Ciudadana: Marcos Cléri-Alejandra Obeid

-Un futuro sin miedo: Eduardo Toniolli- Leticia Quagliaro

Unidos para Cambiar Santa

-Es con vos: Carolina Losada-Federico Angelini

-Santa Fe puede: Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia

-Adelante: Mónica Fein-Eugenio Fernández

Frente de Izquierda

-Unir la izquierda: Carla Deiana-Mauricio Acosta

-Fortalecer la izquierda: Octavio Crivaro-Daniela Vergara

Coalición Cívica-ARI

-Cambia Santa Fe: Eduardo Maradona-Gabriela Vecchio

Escucharte Santa Fe

-Escucharte Santa Fe: Gustavo Marconato-Cristina Feria

Partido Moderado

-Invencible: Walter Eiguren-Graciela Blanco

Viva la Libertad

-Inspirar: Edelvino Bodoira-Nora Sánchez