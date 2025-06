El diputado nacional, Pablo Carro, sostuvo que la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la nación, ratificando la condena a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “va a ser un tiro por la culata”.

En un claro análisis político, el legislador kirchnerista consideró que “lo que han hecho es despertar un nuevo futuro para la fuerza política. Cristina lejos de achicarse, detenida, va a crecer públicamente, va a crecer en el apoyo internacional, y esto lo dará vuelta la Corte Interamericana de Justicia”, anticipando lo que puede ser la elevación de un recurso a ese nivel.

También entendió que tendrá efectos inmediatos en la interna partidaria, ya que “la detención ordenará al peronismo y lo pondrá en un mejor lugar para competir electoralmente”.

Carro admitió que “lo que nos estaba complicado para nosotros resolver, lo resuelve la Corte Suprema”, haciendo a que significará un impacto favorable para el liderazgo de la exjefa de Estado.

“Cristina va a seguir siendo líder indiscutida. Cualquier militante que quiera ejercer la conducción lo tendrá que hacer de la mano de Cristina”, subrayó y cuando se le preguntó sobre la incidencia partidaria que tendrá el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, consideró que “se va a encolumnar como todos. Es un tipo talentoso”

Sobre los efectos en la próxima contienda electoral, expresó: “se decía que Milei la elegía a Cristina para competir, pero sobre ella pesaba esta condena y estaba fácil, si total ya está arreglado y va a terminar en cana. Va a ser la única con capacidad para recoger la indignación que se generará luego de las elecciones la brutal devaluación que habrá.

"Mas temprano que tarde las cosas se volverán a poner en su lugar”.

Cuando se le consultó sobre las reacciones que se observaron en Córdoba, en torno al fallo conocido en la víspera, Carro criticó al gobierno provincial: “Me hubiera gustado una reacción de un gobernador (Martín Llayora) más atento a la Constitución. Este juicio no resiste el menor análisis. El gobierno de Córdoba va a terminar pagando el seguidismo que le hace a Milei porque tanto Llaryora, como Milei están detrás de intereses muy importantes que son los que festejan esta condena”.

Sobre la resolución específica de la Corte, el legislador dijo que “la Corte podría haber hecho cualquier cosa y cualquier cosa hubiera sido creíble para esta Corte. Todo el caso, en particular la causa de Vialidad, con jueces que jugaban al futbol o al paddle con el presidente (Mauricio Macri), con jueces que fueron a Lago Escondido, con jueces que dijeron que no tenían que juzgarlo en el ámbito federal si no pasar a la provincia, cuando se lo juzgó en Santa Cruz y se determinó que no había mérito, el mismo juez Ercolini dijo que había méritos y nunca se aceptaron ninguna de las recusaciones. Es una causa sin pruebas, es una causa por obra pública en Santa Cruz que se le adjudica un negocio a la presidenta donde nunca se le pudo encontrar la guita, no tienen ningún audio donde diga que ella es responsable, donde no está acusado el jefe de Gabinete que es quien ejecuta las obras”.

Finalmente, indicó que “se machaca mucho con la corrupción de la presidenta y me parece que en este caso no corresponde”.