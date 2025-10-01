El diputado nacional Pablo Carro anunció que solicitará a la comisión de Cultura de la Cámara Baja que convoque al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano; al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y al secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, para que expliquen la situación de las plataformas Cine.ar, Cine.ar Play y Cine.ar Estrenos.

«Es imperioso conocer qué va a hacer el Gobierno con estas plataformas, qué proyectos tiene y cómo garantizará su sostén y proyección», sostuvo Carro.

Según explicó, la indefinición genera temores sobre un posible desmantelamiento de este espacio digital que, desde 2015, ofrece de manera abierta y gratuita producciones audiovisuales argentinas.

El también candidato a diputado nacional por Fuerza Patria agregó: “Desde marzo, cuando se publicó el decreto 194/25, hasta la fecha desconocemos los pasos concretos dados por el Ejecutivo Nacional para el traspaso anunciado. Considero que las plataformas de streaming Cine.ar, Cine.ar Play y Cine.ar Estrenos deben seguir en la órbita de Cultura; aunque, con el hecho consumado y preocupados por su continuidad, además de que no se lleve adelante su desmantelamiento, queremos saber qué va a pasar de ahora en más con este instrumento fundamental para la divulgación gratuita de contenidos, disponibles para todos los argentinos: producciones audiovisuales tan variadas en formato —películas, documentales o series—”

El funcionario destacó la importancia de que continúen bajo el ámbito cultural por su papel en la difusión y como archivero de materiales audiovisuales acumulados a través de los años, producto del trabajo de recuperación de clásicos del cine argentino, documentales, series y otras producciones.