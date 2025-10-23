Tras la reciente salida de Gerardo Werthein en Cancillería, y Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia, el gabinete de Javier Milei tambalea y, al mismo tiempo, comienzan a definirse los nuevos nombres que estarán el próximo lunes luego de las elecciones.

En ese sentido, este jueves se confirmó que Pablo Quirno, actual secretario de finanzas y mano derecha de Luis “Toto” Caputo, ocupará el cargo en el ministerio de Relaciones Exteriores.

La relación entre ambos es de larga data: Quirno fue jefe de asesores cuando Caputo comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018. Posteriormente, cuanto “Toto” fue al Banco Central, él lo acompañó como director.

“La Oficina del Presidente informa que Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”, confirmaron desde Presidencia.

El otro lugar a ocupar

El Gobierno nacional analiza quién ocupará el lugar que deja vacante Mariano Cúneo Libarona, cuya renuncia al Ministerio de Justicia fue oficializada esta mañana. En la danza de nombres aparecen Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.

Amerio suena con fuerza en la Casa Rosada. Es un dirigente cercano a Santiago Caputo, asesor clave del presidente, y su llegada al gabinete consolidaría aún más la influencia del consultor tras las elecciones.